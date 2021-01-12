Иранский контр-адмирал напомнил США о 10 морпехах в Персидском заливе

Влада Некрасова

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил о полной готовности вверенных ему войск к защите границ Ирана, предупредив, что «агрессоры получат очень жёсткий ответ», передаёт сегодня, 12 января, новостное агентство Fars.

«Военно-морской флот КСИР полностью готов к защите границ, суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран, — подчеркнул Алиреза Тангсири в минувший понедельник. — Любая страна, которая намеревается вторгнуться или создать угрозу для нашей земли, столкнётся с нашим решительным и жёстким ответом».

Заявление иранского военачальника были приурочено к пятой годовщине захвата бойцами ВМС КСИР десяти американских морских пехотинцев у иранского острова Фарси, отмечает издание.

«Пять лет назад две американские лодки с десятью морскими пехотинцами, направлявшиеся в Бахрейн, на своём пути приблизились на расстояние пяти (морских) миль от иранского острова Фарси, который находится в территориальных водах Исламской Республики. И хотя в этом районе были американские и французские авианосцы и пять других эсминцев, вторгшиеся американские катера были захвачены храбрыми силами ВМС КСИР», — сказал контр-адмирал.

12 января 2016 года КСИР задержал два катера ВМС США вместе с десятью морскими пехотинцами около острова Фарси в центральной части Персидского залива. Девять мужчин и одна женщина прибыли в территориальные воды Ирана незаконно. Через день их освободили. Каждая из двух лодок ВМС США, которые углубились на 3 морских миль (5,5 км) в иранские воды, была оснащена тремя пулемётами калибра 50 мм и другим вооружением. Представители КСИР заявили тогда, что координаты, записанные на устройства GPS и изъятые у 10 морских пехотинцев США, подтвердили их вторжение в территориальные воды ИРИ. Дальнейшее расследование иранских властей показало, что американские военные сбились с пути во время плавания в Персидском заливе и незаконный заход боевых кораблей США в иранские воды не был результатом целенаправленного действия, напоминает Fars.

Как сообщало ИА Newstes, КСИР Ирана провёл 9 января военно-морской парад в Персидском заливе. Морские маневры имели место недалеко от иранского острова Фарси, где иранские силы пять лет назад захватили два катера ВМС США и 10 членов их экипажа. Государственное телевидение ИРИ сообщило, что в параде участвовали сотни кораблей различного класса, в том числе подводные лодки.