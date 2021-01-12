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Экспертизу агрохимикатов предложили усовершенствовать

Экспертизу агрохимикатов предложили усовершенствовать

Регулирование в сфере экспертизы агрохимикатов и пестицидов могут упростить. Соответствующий  законопроект Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию. 

В частности, документ корректирует понятие «агрохимикаты», исключая из данного определения торф, отходы сахарного производства, продукты жизнедеятельности животных (помет, навоз), донные отложения водоемов, иловые осадки сточных вод, являющиеся сырьем для производства органических и органо-минеральных удобрений, а также смешанные минеральные удобрения, состоящие из зарегистрированных минеральных удобрений, прошедших государственную регистрацию в установленном порядке.

«Таким образом, исключается обязанность по проведению затратных регистрационных испытаний, в том числе по регистрации смешанных минеральных удобрений, зарегистрированных в установленном порядке», — указано в пояснительной записке к документу. Торф, отходы сахарного производства, продукты жизнедеятельности животных, донные отложения водоемов, иловые осадки сточных вод, не являются продукцией химического производства, уточняют авторы законопроекта.

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Также в документ включено понятие «регистрант». Им, согласно проекту, является изготовитель или разработчик, подавшие заявку на проведение регистрационных испытаний пестицида или агрохимиката. Заявка может подаваться физическим или лицом, уполномоченным изготовителем или разработчиком на осуществление указанных процедур.

Ещё одно положение документа сокращает сроки проведения экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов с шести до трёх месяцев. При этом срок госрегистрации увеличивается с двух лет на три года. Это время отводится на дополнительные исследования, но, как показала практика, двух лет недостаточно для проведения данных процедур.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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