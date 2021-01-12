Эксперты «Сириуса» разберут со школьниками задания ВсОШ по литературе

Анастасия Иванова

16 января образовательный центр «Сириус» в прямом эфире проведет разбор заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, сообщает пресс-служба центра.

«Первая важнейшая цель различных этапов Всероссийской олимпиады по литературе – заинтересовать старшеклассников сложным и увлекательным процессом открытия смыслов художественного текста, изучения литературного процесса. Разобраться в олимпиадных требованиях, в подходах к оцениванию работ школьников, стратегиях анализа текста на примере регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 2020/21 учебный год мы предлагаем в прямом эфире», – уточняется в информационном релизе.

Онлайн-встречу проведут эксперты образовательного центра «Сириус», члены Центральной предметно-методической комиссии по литературе: российский литературовед и критик, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ Игорь Сухих, председатель ЦПМК по литературе, доктор филологических наук, профессор ЯГПУ Татьяна Кучина и председатель ассоциации «Гильдия словесников» Антон Скулачев.

«Разбор заданий олимпиады по литературе «из первых рук» – от составителей и членов ЦПМК – это возможность для учителей сверить ориентиры в практике подготовки учеников к олимпиадам, для школьников – узнать про типичные ошибки и удачные подходы к выполнению заданий, для членов региональных комиссий – сориентироваться в процессах проведения своих разборов и апелляций. На вебинаре выступят три члена ЦПМК, что создает принципиально важную для олимпиады по литературе диалогическую ситуацию, когда консенсусное экспертное мнение о стратегиях подходов к работам участников рождается в ходе коллективного обсуждения», – считает Антон Скулачев.

Эксперты уделят внимание ключевым аспектам анализа и интерпретации художественного текста. Участники вебинара – как педагоги, так и сами школьники – смогут направить в открытый чат трансляции свои вопросы. Ответы на наиболее частые вопросы будут опубликованы на сайте «Сириуса».

«Разбор заданий олимпиады в прямом эфире ценен возможностью прямого контакта – школьников с непосредственными составителями заданий, авторов заданий с теми, для кого они работали. Нам всегда очень важно понимать, что вызывает живой отклик у ребят, о чем им интересно писать олимпиадные работы, а что оставляет равнодушными. Предсказать, как сработают задания, каждый раз крайне трудно. И сверить позиции по горячим следам – полезно и важно для всех», – добавила Татьяна Кучина.

Встреча будет проходить на YouTube-канале «Сириуса» и на официальной странице Центра в соцсети «ВКонтакте».