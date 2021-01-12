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Как подружиться с интуицией: простая техника

Как подружиться с интуицией: простая техника

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда необходимо сделать важный выбор. Порой принятие важного решения дается крайне тяжело, но интуиция может в этом помочь. Эксперты рассказали, как с ней подружиться.


Старайтесь пользоваться талисманами, которые помогают в развитии интуиции. В совокупности с методикой, описанной далее, талисманы будут еще более полезными. Не забывайте о том, что у каждого из нас есть шестое чувство. И хотя развито оно не у всех, каждый может это исправить.

Почему у многих людей проблемы с интуицией

Человек в современном мире привык мыслить прямо, используя лишь метод причины и следствия. Логика — это очень хорошо, но для принятия важных решений и достижения счастья порой необходимо уметь читать между строк.

Интуиция помогает расшифровывать послания Вселенной, а также распознавать опасности на пути. За шестое чувство отвечает правое полушарие у правшей и левое у левшей. Главной проблемой большинства людей становится то, что они не пользуются своим «творческим» полушарием.

Простая техника развития шестого чувства


Чтобы гораздо быстрее добираться до истины, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться визуализацией. Когда что-то не ясно до конца или на душе тревога, нужно представить проблемную ситуацию у себя в голове. Если вы не понимаете, почему вы испытываете тревогу, стоит закрыть глаза и визуализировать свои ощущения: с их помощью с вами общается интуиция.

Со временем вы будете справляться с трудными ситуациями все лучше и лучше. Просто помните: если вам что-то не ясно, а ваш внутренний голос пытается вам что-то сказать, попробуйте визуализировать это.

Применение техники визуализации

Если человек любит сразу двух людей, но ему нужно сделать выбор, не стоит торопиться. Нужно представить себе будущее с каждым из потенциальных спутников. Делать это желательно в полной изоляции, в тишине и при полном погружении. Та картина, которая окажется более привлекательной, укажет на верный выбор. В таких вопросах логика важна, но зачастую не работает.

Чтобы понять, что то или иное чувство негативно воздействует на человека, нужно визуализировать те образы, которые с ним ассоциируются. С позитивными чувствами никогда не будет ассоциироваться что-то неприятное.

Если какой-то человек оставляет о себе неприятное впечатление после каждой встречи, нужно копнуть глубже, погрузившись в то состояние, которое приходит во время беседы с ним. Визуализируя разговор, мы может понять, что именно нам не нравится, а затем расшифровать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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