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Камала Харрис снялась для обложки Vogue: скандал в сети и реакция команды нового вице-президента

Камала Харрис снялась для обложки Vogue: скандал в сети и реакция команды нового вице-президента

56-летний новоизбранный вице-президент США Камала Харрис на сегодняшний день является одной из самых обсуждаемых персон в мире. Как раз по этой причине американский Vogue поместил первую женщину на этом высоком посту на обложку своего февральского номера с заголовком "Мадам вице-президент".


Камала Харрис

На обложке Камала предстала в полный рост: правая рука новоизбранного президента США Джо Байдена позирует в темно-коричневом жакете, черных брюках и любимых кедах в тон. Для онлайн-версии журнала была выпущена альтернативная обложка: Камала запечатлена уже в более строгом костюме небесно-голубого цвета. Автором снимков выступил известный фотограф Тайлер Митчелл, ранее уже работавший над обложкой Vogue с певицей Бейонсе.


Обложка нового номера издания вызвала противоречивые отзывы в сети. Многие пользователи твиттера решили, что кожа Камалы на заглавном снимке кажется светлее, чем есть на самом деле, и обвинили Vogue в том, что издание специально высветляет темнокожих женщин на своих страницах.

Многим не понравился и неформальный модный образ Харрис, в котором она предстала на обложке: по мнению некоторых интернет-пользователей, женщина, занимающая столь высокую должность, едва ли может позволить себе появляться на страницах авторитетных изданий в спортивной обуви. К слову, с этим поспорили другие пользователи твиттера, заметившие, что Камала носила кеды на протяжении всей предвыборной кампании. При этом в самой статье Vogue отмечено, что вещи для фотосъемки Харрис выбирала себе сама.


В беседе с CNN источник сообщил, что команда Камалы Харрис и она сама также остались недовольны вышедшей обложкой Vogue. По словам анонима, изначально Камала вместе со своими помощниками выбрала для заглавного фото печатного номера второй снимок в более строгом костюме, а фото вице-президента в кедах должно было пойти уже внутрь журнала. По слухам, команда новоизбранного вице-президента даже просила Vogue снять номер с печати, однако к тому моменту тот уже вышел в свет.


Камала Харрис и Джо Байден

Редакция американского Vogue уже прокомментировала скандал с февральской обложкой издания. Представители журнала заявили, что остались довольны всеми снимками Харрис, сделанными Тайлером Митчеллом. Особенно они выделили фото Камалы в кедах, которое показалось им живым и отражающим истинную суть героини. Похожее мнение выразила и бывшая первая леди США Мишель Обама. Она назвала Камалу женщиной, которая знает, что делает, и не пытается угодить абсолютно всем.


Камала Харрис, Барак и Мишель Обама
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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