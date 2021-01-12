Киевское "Динамо" хочет подписать бывшую звезду донецкого "Шахтера"

Алексей Вольцев

"Динамо" проявляет интерес к бывшему полузащитнику донецкого "Шахтера" Алексу Тейшейре, сообщает журналист Марко Корради.По информации источника, игрока хотят заполучить "Динамо" и другие европейские клубы, но сам бразилец хочет продолжить карьеру в "Аль-Хиляле" из Саудовской Аравии.Тейшейра выступал за "Шахтер", из которого за 50 миллионов евро перешел в китайский "Цзянсу Сунин" в 2016-м году.Бразилец успешно играл за "горняков" под руководством Мирчи Луческу, который ныне тренирует "Динамо".