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Киевское "Динамо" хочет подписать бывшую звезду донецкого "Шахтера"

Киевское "Динамо" хочет подписать бывшую звезду донецкого "Шахтера"
"Динамо" проявляет интерес к бывшему полузащитнику донецкого "Шахтера" Алексу Тейшейре, сообщает журналист Марко Корради.

По информации источника, игрока хотят заполучить "Динамо" и другие европейские клубы, но сам бразилец хочет продолжить карьеру в "Аль-Хиляле" из Саудовской Аравии.
Тейшейра выступал за "Шахтер", из которого за 50 миллионов евро перешел в китайский "Цзянсу Сунин" в 2016-м году.

Бразилец успешно играл за "горняков" под руководством Мирчи Луческу, который ныне тренирует "Динамо".
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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