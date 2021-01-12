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Лили-Роуз Депп на прогулке с приятелем в Нью-Йорке

Лили-Роуз Депп на прогулке с приятелем в Нью-Йорке

Проведя большую часть времени в прошлом году в Париже, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз в конце прошлого года вернулась в США. Начало года 21-летняя модель и актриса провела в Нью-Йорке, где на нее начали охоту местные папарацци.

На днях звезду засняли на прогулке вместе с ее приятелем.


Лили-Роуз Депп с другом

Пара, соблюдавшая все меры предосторожности, прогуливалась по городу, а затем зашла в одно из кафе в районе Ист-Виллидж. Взяв еду навынос (в Нью-Йорке сейчас действуют строгие ограничения из-за коронавируса), молодые люди расположились в парке неподалеку и провели там некоторое время за беседой.

Личность приятеля Лили-Роуз, как и его статус, репортерам рассекретить пока не удалось. Сейчас модель — девушка свободная. В прошлом году она рассталась с актером Тимоти Шаламе, роман с которым продлился больше года, и с тех пор в новых отношениях замечена не была.

Впрочем, сейчас времени на личную жизнь у Лили-Роуз не так много. Она снимается в фильме "Страна мечты", где ее партнерами по съемочной площадке выступают Арми Хаммер, Гари Олдман, Эванджелин Лилли и другие, а недавно она завершила съемки в фильме "Путешественники", который выйдет на экраны в этом году.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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