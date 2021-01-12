Листья комнатных растений желтеют. В чем причина

Лидия Мартынова

На растения могут оказывать влияние разные факторы, приводящие к стрессу, что выражается пожелтение отдельных листьев или всего куста в целом. Важно внимательно оценить общее состояние и причины почему листья меняют окраску, сохнут и вянут.

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Нарушения правил ухода за комнатными растениями

Комнатные растения в основном прихотливые и появление пожелтевших листьев свидетельствует о несоблюдении рекомендаций по ходу.

Неправильный полив.

К основным нарушениям полива можно отнести какую воду используют для орошения. Обычная жесткая вода из-под крана, обогащенная разными добавками, губительно действует на большинство растений.

Лучше использовать дистиллированную воду или хорошо отстоянную жидкость комнатной температуры с добавлением таблеток активированного угля.

Недостаточный полив

Недостаток влаги в почве, частая причина, вызывающая пожелтение листьев в плоть до его гибели. Изменение частоты полива в зависимости от типа растения, быстро исправят проблему.

Если растение долго испытывало недостаток в количестве воды, то поможет срочная помощь. Горшок с растением, при наличии в нем дренажных отверстий, на одну треть погружают на полчаса в воду. Затем вынимают, дают лишней воде стечь и, если не все корни иссохли, куст со временем оживет.





Избыточный полив

Перенасыщение влаги в почве приводит к загниванию корневой системы. Недостаток поступления от корешков питания и кислорода приводит к пожелтению кроны растения.

Чтобы не ошибиться с частотой и объемом полива процедуру увлажнения проводят после заметной сухости верхнего слоя почвы.

Соблюдение норм питания

Минеральные удобрения необходимы для нормального развития растения. Ели питания не хватает или внесен их переизбыток растение чахнет, листья желтеют.

Вносите комплексную подкормку регулярно, согласно инструкции производителя, но не больше норм.

Недостаток освещения

Многие растения любят достаточное освещение дневным светом и хорошо себя чувствуют на солнечной стороне, но некоторые предпочитают расти в полутени. Правильный подбор освещения для каждого кустика избавит растение от стрессового перегрева или охлаждения

Важно изучить какое растение любит свет или тень и провести эксперимент ставя горшок в разные условия. Зимой для многих растений свет добавляют с использованием фитолампы.

Необходимость пересадок

Когда корни сильно разрастаются, образуя тесный клубок, а часть отростков вылезают из дренажных отверстий, грунт в горше истощается и растения испытывает дискомфорт от отсутствия поступления питательных веществ и кислорода. Поможет срочная пересадка растения.

При выборе горшка ориентируются на размеры корневого кома и высоту растения.

Болезни и наличие вредителей насекомых

К группе причин вызывающих пожелтение листьев относят различные грибковые и вирусные болезни. Большой вред кусту может нанести распространение вредных насекомых, которые высасывают питательные соки из стеблей и листьев.

При регулярном тщательном осмотре комнатного растения можно своевременно выявить первые признаки заболевания или появление вредителей и принять меры для эффективной борьбы с ними.