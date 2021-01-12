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Лукашенко поручил кабмину ввести ответные санкции против западных стран

Лукашенко поручил кабмину ввести ответные санкции против западных стран

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал поручение правительству ответить симметрично на санкции западных стран в отношении предприятий республики. Об этом 12 января сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «БелТА».

«Пара-тройка наших предприятий подпала под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович [Назаров], передайте [премьер-министру Роману] Головченко и решите этот вопрос в правительстве: мы должны симметрично ответить на это», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии, принимая с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, обратил внимание, что нужно посмотреть, какие страны это сделали. «Мы должны соответствующим образом отреагировать», — подчеркнул он.

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Александр Лукашенко напомнил, что в Белоруссии работают несколько тысяч иностранных предприятий. «Они [страны, которые ввели санкции] должны понимать. У нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям, [но] если они [страны Запада] сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить», — сказал президент.

По его мнению, «не надо бояться, надо уже им показывать зубы». При этом глава государства отметил, что кабмин должен поддержать свои предприятия.

Пархомчик отметил, ряд предприятий в Финляндии и Германии затягивают поставки комплектующих. «Что будет дальше, это уже покажет время. Но наша задача — находить решения с помощью тех механизмов, которые есть в наших руках, заниматься вопросами импортозамещения, локализации этих компонентов», — подчеркнул глава Минпрома республики.

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Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, победу на них с 80,1 процента голосов одержал Александр Лукашенко. Его основного конкурента Светлану Тихановскую поддержали 10,12 процента проголосовавших. Оппозиция результаты выборов не признаёт.

Власти США и ряда европейских стран также не признали результаты голосования и ввели экономические санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. В частности, ЕС ввёл санкции против белорусских чиновников и крупных компаний.

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По материалам: pnp.ru

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