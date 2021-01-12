Лукашенко поручил кабмину ввести ответные санкции против западных стран

Алексей Вольцев

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал поручение правительству ответить симметрично на санкции западных стран в отношении предприятий республики. Об этом 12 января сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «БелТА».

«Пара-тройка наших предприятий подпала под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Юрий Викторович [Назаров], передайте [премьер-министру Роману] Головченко и решите этот вопрос в правительстве: мы должны симметрично ответить на это», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии, принимая с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, обратил внимание, что нужно посмотреть, какие страны это сделали. «Мы должны соответствующим образом отреагировать», — подчеркнул он.

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Александр Лукашенко напомнил, что в Белоруссии работают несколько тысяч иностранных предприятий. «Они [страны, которые ввели санкции] должны понимать. У нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям, [но] если они [страны Запада] сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить», — сказал президент.

По его мнению, «не надо бояться, надо уже им показывать зубы». При этом глава государства отметил, что кабмин должен поддержать свои предприятия.

Пархомчик отметил, ряд предприятий в Финляндии и Германии затягивают поставки комплектующих. «Что будет дальше, это уже покажет время. Но наша задача — находить решения с помощью тех механизмов, которые есть в наших руках, заниматься вопросами импортозамещения, локализации этих компонентов», — подчеркнул глава Минпрома республики.

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Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, победу на них с 80,1 процента голосов одержал Александр Лукашенко. Его основного конкурента Светлану Тихановскую поддержали 10,12 процента проголосовавших. Оппозиция результаты выборов не признаёт.

Власти США и ряда европейских стран также не признали результаты голосования и ввели экономические санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. В частности, ЕС ввёл санкции против белорусских чиновников и крупных компаний.