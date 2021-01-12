Лунный день сегодня 12 января 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергия постоянно меняется из-за перехода Луны из одного Зодиакального созвездия в другое, а также из-за смены фаз. Астрологи рассказали о том, каким будет настроение ночного светила и что всех нас ждет в этот вторник.

Сегодня большой успех ждет представителей активных и энергичных Знаков Зодиака. Причина проста: ночное светило будет активным и подарит нам много новой мотивации. Многим удастся поставить перед собой новые важные цели и начать активное движение к ним.

Фаза Луны: наступает последний день убывающей Луны, которому суждено пройти под эгидой Козерога. Это прекрасное сочетание, так что 29 лунный день обещает быть довольно благоприятным. В этот день Луна спровоцирует мощный всплеск энергии.

Магнитные бури 12 января: магнитных возмущений ждать не стоит: Солнце было предельно спокойным.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

сохранение авторитета;осторожность;физическая активность;самостоятельность.переутомления;неуверенность;превышение полномочий.

В такие дни даже самые ласковые домашние животные могут проявлять агрессию. Особенно актуально это в случае контакта с негативными людьми, ведь животные чувствуют отрицательные потоки энергии. В этот день не стоит делать генеральную уборку, а вот легкое наведение порядка может положительно сказаться на настроении. Самое главное, по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, — не привлекать к уборке домочадцев, если им не хочется этого.

Что надеть в этот вторник

В такие необычные дни, как этот, лучше не выделяться из толпы. Одежда должна быть простой, не привлекающей внимания. Если надеть на себя что-то чрезмерно яркое или провокационное, можно ждать проблем. В такие дни астрологи советуют выбирать одежду серых, черных или зеленых тонов с узором в клетку.

Из камней-талисманов самыми удачными станут те, которые помогают оставаться в тонусе: цитрин, хризолит, яшма, бирюза. Также очень полезной будет энергетика мельхиоровых украшений.

Любовь и отношения 12 января

Лидерские задатки помогут вам как в рабочих вопросах, так и в семейных. Это очень важный день для глав семей, как мужчин, так и женщин. Очень важно действовать жестко, но справедливо. Необходимо показывать близким людям свою открытость и вовлеченность в процесс разрешения их проблем.





Всем, кто ищет вторую половинку, тоже поможет уверенность. Ее отсутствие станет самым главным камнем преткновения в процессе поисков любви: заинтересовать человека в таком случае не получится. Дарите близким внимание и заботу: вручайте подарки, делайте комплименты. Это очень удачный день для предложения руки и сердца, признания в любви.

Финансы и работа в 29 лунный день

Это очень важный день для всех людей, которые занимают высокие должности. Все, кто наделен властью и полномочиями, должны быть предельно внимательными, так как неосторожный шаг может лишить их уважения стороны коллег и подчиненных.

Сомнения в такие дни очень опасны. Если у вас есть чувство, что вы что-то делаете не так, быть проблемам. Если вы сомневаетесь в необходимости делать важный шаг или совершать какую-то покупку, лучше повременить. Это очень благоприятный день для политиков. Берегите деньги и свой авторитет, иначе восстановить его будет непросто.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это благоприятный день для начала борьбы с вредными привычками. Можно заниматься физической работой, спортом, гулять. Физические нагрузки допустимы, но лучше не перегружать свое тело. Переутомление пользы организму не принесет. Будьте очень осторожны, ведь сегодня велика вероятность получения травм. Не нарушайте правил дорожного движения и старайтесь есть только полезную еду.