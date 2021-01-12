МИД Украины: Лукашенко оторван от реальности

Лидия Мартынова

Поучительный тон в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко недопустим. Об этом сегодня, 12 января, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба

«Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки „старших товарищей“ являются абсолютно неуместными…», — сказал он.

По мнению Кулебы, Лукашенко — «известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще».

«Это можете считать официальной реакцией», — заявил Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Напомним, официальный Киев не признает Лукашенко президентом Белоруссиии. При этом сам белорусский лидер рассматривает это как недружественный шаг, однако «не держит зла» на Зеленского и готов возобновить отношения с Украиной.

«Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек», — сказал он в одном из своих недавних интервью.