Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Моника Беллуччи снялась для глянца и примерила образ кабаре-дивы из культового клипа Мадонны

Моника Беллуччи снялась для глянца и примерила образ кабаре-дивы из культового клипа Мадонны

Моника Беллуччи снялась для глянца и примерила образ кабаре-дивы из культового клипа Мадонны

Главной героиней 30-го по счету праздничного выпуска американского издания Sorbet Magazine стала 56-летняя Моника Беллуччи. Редакторы издания отметили, что за последние 30 лет Моника проделала большой путь от звезды подиумов до настоящей иконы итальянского кино и Голливуда и снялась в более чем 60 картинах.


Моника Беллуччи

В рамках подготовки к выходу юбилейного номера журнала Моника Беллуччи приняла участие в яркой фотосессии в стиле кабаре. В кадре актриса в основном предстает в платьях из блестящих и атласных тканей и с пышной укладкой в стиле ретро. Кокетливые образы Моники дополняют крупные сверкающие украшения от бренда Cartier. Автором снимков выступила модный немецкий фотограф Эллен фон Унверт.



И если кадры из этой фотосессии появились в сети еще несколько дней назад, то клип, специально снятый к выходу 30-го номера Sorbet Magazine, был опубликован только накануне. В этом ролике Моника Беллуччи примеряет на себя образ Мадонны из ее клипа на культовую песню Material Girl, которая является визитной карточкой певицы. По сюжету короткого видео Моника танцует на сцене в окружении большого количества восхищенных ею молодых мужчин.

Красивые мужчины, ослепительные бриллианты, причудливые перья, тысячи блесток и брызги славы Мадонны,

— именно так создатели описали новый ролик с участием Беллуччи.


Сама Моника уже анонсировала выход юбилейного номера журнала на своей странице в инстаграме, чем вызвала восхищение интернет-пользователей по всему миру. Поклонники пришли восторг от образа Беллуччи в новой фотосессии и отметили, что время не властно над ее чарами и красотой.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

На первую смену в «Орлёнок» приедут школьники из трёх регионов
На первую смену в «Орлёнок» приедут школьники из трёх регионов
Роль учителя и преподавателя в XXI веке обсудят в рамках Гайдаровского форума
Роль учителя и преподавателя в XXI веке обсудят в рамках
Десять школ Бурятии участвуют в проекте Минпросвещения России «500+»
Десять школ Бурятии участвуют в проекте Минпросвещения России «500+»
Моника Беллуччи снялась для глянца и примерила образ кабаре-дивы из культового клипа Мадонны
Моника Беллуччи снялась для глянца и примерила образ кабаре-дивы из
В девяти миллиардах световых лет от нас галактика стремительно теряет топливо, необходимое для образования новых звезд
В девяти миллиардах световых лет от нас галактика стремительно теряет
МИД Украины: Лукашенко оторван от реальности
МИД Украины: Лукашенко оторван от реальности
Санду растопила сердце Зеленского, назвав Крым «украинским»
Санду растопила сердце Зеленского, назвав Крым «украинским»
Новолуние 13 января 2021 года: что можно делать и что нельзя
Новолуние 13 января 2021 года: что можно делать и что нельзя
Редкие иллюстрации XVI века к «Божественной комедии» теперь доступны онлайн
Редкие иллюстрации XVI века к «Божественной комедии» теперь доступны
5 привычек людей, которые все успевают и счастливы
5 привычек людей, которые все успевают и счастливы
В этом году большинство школ работает в очном режиме – Сергей Кравцов
В этом году большинство школ работает в очном режиме – Сергей Кравцов
Решение о формате обучения московских школьников после каникул примут в зависимости от эпидемиологической обстановки
Решение о формате обучения московских школьников после каникул примут

Топ на сегодня

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый выступит на Ukrainian Gaming Week 2021
Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в "Холостяке", но она это отрицает
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в
«Газпром» включил в Европе форсаж
«Газпром» включил в Европе форсаж
Более 4 тысяч ребят занимались в астраханском «Кванториуме» в 2020 году
Более 4 тысяч ребят занимались в астраханском «Кванториуме» в 2020

Еще по теме

51-летняя Моника Беллуччи снялась обнаженной
52-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенном сериале (фото)
Парижская весна: Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии на фоне Эйфелевой башни
51-летнюю Монику Беллуччи подловили в бассейне без купальника (фото)