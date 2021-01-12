Морозы остановили экспорт казахской нефти через Россию

Влада Некрасова

Из-за сильных морозов на севере Казахстана обесточило нефтеперекачивающую станцию и поставки нефти по трубопроводу «Узень-Атырау-Самара» остановились. Этот маршрут является вторым по объему экспорта страны на мировой рынок.

«Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему „Транснефти“, с 5.00 (по Москве) прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП», — сообщил советник президента «Траснефти» и пресс-секретарь компании Игорь Демин, сообщает «Интерфакс».

Его инфромацию подтвердили в АО «Казтрансойл». «В связи с прекращением поставки электроэнергии (АО «KEGOC», АО «Атырау Жарык») 10 января и 11 января приостановлена транспортировка нефти на участке «Атырау-Самара» магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара», — говорится в сообщении оператора. Он добавил, что «Казтрансойл» отрабатывает альтернативные режимы работы магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара», а после стабилизации поставки электроэнергии будет возобновлена транспортировка в плановом режиме на участке «Атырау-Самара».

Нефтепровод «Узень-Атырау-Самара» протяженностью 1380 км и мощностью 30 млн тонн нефти в год предназначен для поставок нефти Жетыбай-Узеньской группы месторождений. «Нефтепровод „Атырау — Самара“ является вторым по объему экспорта казахстанской нефти на мировой рынок. Поставка нефти через нефтепровод „Атырау — Самара“ и далее по системе ПАО „Транснефть“ осуществляется до балтийского терминала Усть-Луга и черноморского порта Новороссийск. В 2019 году по нефтепроводу „Атырау-Самара“ было транспортировано 13,3 млн тонн казахстанской нефти», — говорится на сайте АО «Казтрансойл».