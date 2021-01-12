На границе Монголии и России зафиксированы 4 подземных толчка
Четыре подземных толчка подряд зарегистрированы во вторник на территории Монголии вблизи границы с Россией, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Согласно оперативным данным, первое землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 00:32 по Москве, второе магнитудой 5,3 — в 01:02. Эпицентр находился в точке с координатами 51.27 градусов северной широты 100.53 градусов восточной долготы в акватории озера Хубсугул, которое называют «младшим братом» озера Байкал.
Третий подземный толчок в этой же точке сейсмостанции зафиксировали в 01:44. Его магнитуда — 4,3
Четвертое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 02:029.
По предварительным данным сейсмологов, первый толчок в эпицентре ощущался 8,7 баллов, в поселках Монды и Орлик (Россия, республика Бурятия) — 6 баллов, в Иркутске — 4−5 баллов. Второй толчок — в эпицентре 7 баллов, в поселках Монды и Орлике — 5 баллов, в Иркутске — 2−3 балла.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов провести осмотр домов и социальных объектов после землетрясения в Монголии, которое ощущалось в регионе.