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На границе Монголии и России зафиксированы 4 подземных толчка

На границе Монголии и России зафиксированы 4 подземных толчка

Четыре подземных толчка подряд зарегистрированы во вторник на территории Монголии вблизи границы с Россией, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, первое землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 00:32 по Москве, второе магнитудой 5,3 — в 01:02. Эпицентр находился в точке с координатами 51.27 градусов северной широты 100.53 градусов восточной долготы в акватории озера Хубсугул, которое называют «младшим братом» озера Байкал.

Третий подземный толчок в этой же точке сейсмостанции зафиксировали в 01:44. Его магнитуда — 4,3

Четвертое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 02:029.

По предварительным данным сейсмологов, первый толчок в эпицентре ощущался 8,7 баллов, в поселках Монды и Орлик (Россия, республика Бурятия) — 6 баллов, в Иркутске — 4−5 баллов. Второй толчок — в эпицентре 7 баллов, в поселках Монды и Орлике — 5 баллов, в Иркутске — 2−3 балла.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов провести осмотр домов и социальных объектов после землетрясения в Монголии, которое ощущалось в регионе.

«Сегодня на заседании КЧС обсудим последствия землетрясения. Дал поручение главам муниципалитетов провести осмотр домов и соцобьектов», — написал Кобзев в Instagram.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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