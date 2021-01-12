На первую смену в «Орлёнок» приедут школьники из трёх регионов

Влада Некрасова

12 января Всероссийский детский центр «Орлёнок» встречает участников первой смены 2021 года – 480 детей и подростков из Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Коми. В их числе – 114 детей медиков, работающих с пациентами с СOVID-19.

Ребята станут участниками разноплановых образовательных проектов, изучат культурные артефакты, получат журналистские навыки, познакомятся с секретами мастерства вожатых и экскурсоводов, пройдут обучение в Академии морских профессий.

В ходе программы «Историко-патриотическая смена «Школьный музей Победы» активисты школьных музеев попробуют себя в роли ведущих всероссийских исторических проектов, побывают на онлайн-экскурсии по новой экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа», пообщаются с экспертами.

После окончания смены школьники получат удостоверение «Юный экскурсовод», грамоты и сертификаты.

Программа «Детский пресс-отряд», которая реализуется совместно с Общероссийской общественной детской организацией «Лига юных журналистов», начнёт свою работу 21 января. Она ориентирована на представителей детских печатных и мультимедийных СМИ в возрасте от 11 до 16 лет.

26 января стартует программа «Культурный код России». Она объединит ребят, продемонстрировавших успехи в точных науках – в физике, математике, информатике, астрономии, призёров и победителей олимпиад школьного, регионального и всероссийского уровней.

Все мероприятия проводятся с учётом актуальных требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Трансфер участников смены из регионов осуществлялся в специальных автобусах, отдельных вагонах в поездах, а также с помощью чартерных рейсов и «зелёных коридоров» в аэропортах. Заезд проводится в течение одного дня. Дети проходят обязательный медицинский осмотр и термометрию, а их размещение в лагерях «Орлёнка» организовано по принципу разделения регионов. Образовательная и развлекательная программы смены составлены так, чтобы ребята из разных субъектов РФ не пересекались друг с другом.

На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учётом мер социального дистанцирования и разобщённости.