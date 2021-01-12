Неуважение к собственному языку — эксперт о переименовании Литвой Грузии

Алексей Вольцев

В Литве проявили неуважение к собственному языку, переименовав Грузию в Сакартвело (Sakartvelas), считает публицист Дмитрий Лекух.

«Проходила информация, что и Украина меняет название Грузии на Сакартвело во всех своих картах, — отметил Лекух в эфире радио Sputnik. — Я даже пошутил, что мы теперь знаем новые черты глобуса Украины. Что касается всех этих процессов, то я бы не стал их воспринимать всерьез — это обычная дебилизация».

«Есть вещи, которые характеризуются фразой „Молчи, за умного сойдешь“. В данной ситуации литовцы и украинцы, видимо, промолчать так и не смогли. Это означает неуважение к собственному языку, собственным традициям. Это попытка подгона их под какие-то международные правила, что особенно забавно в нынешнем мире, где все эти правила уже не существуют… Как говорится, когда собаке делать нечего — она туалет наводит», — сказал Дмитрий Лекух.

Сакартвело — самоназвание Грузии. Во многих языках для обозначения страны используется латинское слово Georgia. В большинстве языков мира название страны восходит к персидскому обозначению грузин «гург» и звучит как «Грузия», «Георгия», «Джорджия», «Горгания» и так далее.

В 2018 году комиссия по языку установила для Грузии и ее жителей альтернативные наименования — Сакартвело и сакартвелы. Несмотря на то, что официальным названием до 2021 года оставалась «Грузия» (Gruzija), в документах допускались и «аутентичные» варианты. Теперь Государственная комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию в Сакартвело.