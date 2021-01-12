"Ноет каждый вечер": страдающая от боли Бузова хочет "отрезать" себе кость

Вадим Карасев

34-летняя Ольга Бузова пожаловалась поклонникам, что вынуждена страдать от боли. Чтобы исправить ситуацию, звезде придется лечь под нож хирурга.

Ольга Бузова в этом году вместе с остальными звездами участвовала в возрожденном шоу "Ледниковый период" на Первом канале.

Во время активных тренировок певица неоднократно жаловалась на ужасную боль в ногах. "Если честно, то я не знаю, как я залезу в коньки, если я даже не могу в тапок войти", — говорила звезда в Stories. После завершения шоу Ольга Бузова отправилась со своим бойфрендом на Мальдивы, однако состояние здоровья продолжают ее беспокоить.

По словам певицы, ее тревожат косточки на ногах. Звезда призналась, что из-за них уже делала операцию, но проблема возникла вновь.

"Делала операцию в Мюнхене, вырезали кость, после "Ледникового периода" опять выросла очень сильно, ноет каждый вечер... Где делают хорошие операции, чтоб отрезать и заново не росла", — поинтересовалась Бузова у подписчиков в Stories.

До этого во время катания Ольга Бузова повредила ребро. Причиной травмы стала большая телесная нагрузка во время поддержек.

В настоящее время телеведущая выходит на лед, несмотря на трещину в грудной клетке. В итоге из-за болевых ощущений у певицы случился приступ прямо на тренировке — Бузовой стало дурно во время постановки нового номера.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как артистка падает на лед, держась за плечо, и не может встать самостоятельно.

Окружающим пришлось поднимать Ольгу Бузову и приводить ее в чувство. Через некоторое время звезда все-таки смогла очухаться, восстановив свои силы. Несмотря на полученную Бузовой травму, об изменениях в популярном телешоу пока не сообщалось.

Как писал NEWSTES, возмущенные виноделы подали на Ольгу Бузову в Верховный суд.