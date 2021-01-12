Новолуние 13 января 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Новолуние — один из самых важных дней лунного месяца. Это время обновления энергетики ночного светила. Астрологи рассказали о том, что нас ждет во время январского Новолуния 13 января.

В этот раз Новолуние пройдет под эгидой Козерога. Это значит, что 13 января станет одним из лучших рабочих дней первой половины месяца. Первое, на что астрологи хотят обратить наше внимание, — это осторожность в общении с неприятными личностями. Старайтесь помнить о признаках токсичных людей и лучшем способе противодействия им.

Что можно делать 13 января

Делать генеральную уборку. Козерог — представитель стихии Земли. Находясь в этом Знаке, новая Луна поможет сделать уборку, подарит много сил и энтузиазма. Старайтесь 13 числа инвестировать время в домашние дела.

Завершать важные дела. Луна поможет в этом, какими бы сложными ни были эти дела. Астрологи советуют браться за все, что требует срочного завершения.

Заниматься самоанализом. Это прекрасный день для тех, кто хочет покопаться в себе. Стоит лишь помнить о том, что потоки мыслей не должны отвлекать вас от текущей работы.

Создавать новый образ. Это отличный день для покупки новой одежды, для создания новой прически и обновления стиля. Астрологи считают, что это очень благоприятно скажется на любовной сфере и на удаче в поисках второй половинки. Стать еще более привлекательными вам помогут специальные магические камни.

Оказывать психологическую поддержку близким. Очень важно быть полезными для тех, кто вам дорог. Они должны ощутить вашу любовь и внимание. Обязательно говорите им слова поддержки, чтобы получать их в ответ сегодня или позднее.

Что нельзя делать в это Новолуние

На новой Луне в Козероге не стоит воспринимать все происходящее близко к сердцу. В этот день могут случаться необъяснимые вещи. С ними стоит считаться, но на них не нужно обращать слишком много внимания. Лучше поберечь силы и время.

Тратить время и деньги на бесполезные вещи. В такие дни астрологи настоятельно советуют заниматься только тем, что необходимо. Не стоит тратить время на второстепенные дела, если нужно успеть сделать что-то поважнее. Деньги тоже желательно оставить при себе. Если вдруг придется серьезно потратиться, воспользуйтесь талисманами для удачных покупок.

Отклоняться от принятого распорядка дня. Проще говоря, не стоит рисковать. Лучше следовать планам, заниматься важными делами и не откладывать на потом то, что нужно успеть сделать сегодня. Опасной будет лень и прокрастинация.

Постарайтесь ничего не терять в этот день — потерянное сегодня уже никогда не вернется. Это касается не только каких-то дорогих вам вещей или денег, но и любви, дружбы. Ссоры и конфликты могут поставить крест на отношениях, сделать друзей врагами.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не гневить судьбу. Даже если что-то пойдет не так, не стоит списывать все на Вселенную. Стоит избегать таких фраз, как «будь все проклято», «вечно мне не везет», «жизнь несправедлива» и так далее.