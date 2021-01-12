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Опубликовано заявление Зеленского и Санду

Опубликовано заявление Зеленского и Санду
По итогам встречи президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду принято совместное заявление глав государств. Его текст опубликован на сайте Офиса президента во вторник, 12 января.

В заявлении подчеркивается важность украинского-молдавских отношений для дальнейшего развития государств. "Результаты недавних президентских выборов в Республике Молдова подтвердили европейский выбор и обязательства борьбы с коррупцией граждан Республики Молдова. Они открыли окно возможностей для нового этапа развития содержательного и перспективного диалога между нашими странами", - говорится в нем.

Зеленский и Санду выразили намерение возобновить между странами диалог на высоком уровне и предоставить ему динамический характер, создать необходимые предпосылки для стратегического двустороннего сотрудничества.

Также Украина и Молдова намерены сотрудничать в борьбе с коронавирусом.

"Подтверждаем уважение Украины и Республики Молдова с международным правом и его основополагающих принципов. Заявляем о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Республики Молдова в рамках международно признанных границ. Отмечаем стремление к укреплению взаимодействия с партнерами в Юго-Восточной Европе и на Черном море. В этом контексте мы подтверждаем свою заинтересованность стать частью инициативы Триморья", - говорится в заявлении.

Также страны подтвердили стремление к членству в Евросоюзе, в том числе путем имплементации соглашений об ассоциации с ЕС.

"Мы считаем необходимым дальнейшее развитие формата сотрудничества ЕС + 3 ассоциированные партнеры и призываем ЕС углубить диалог по УВЗСТ и распространить его на другие аспекты сотрудничества и постепенной отраслевой интеграции, в том числе в сферах юстиции, цифровой экономики, энергетики, транспорта и окружающей среды", - говорится в заявлении о Восточном партнерстве.

Кроме того, Украина и Молдова намерены усилить торгово-экономическое сотрудничество, создавать новые инфраструктурные проекты, облегчить транзит и транспортировку, развивать туризм и другие сферы, представляющие взаимный интерес.

"Констатируем необходимость дальнейшего сотрудничества в энергетическом секторе с целью усиления энергетической безопасности в регионе. Считаем важным повышать надежность и диверсифицировать поставки электроэнергии и энергоносителей, а также обеспечить большую прозрачность энергетического сектора", - сказано в документе.

Более того, страны будут совместно развивать контакты между людьми, новые инициативы в образовании, науке, здравоохранении, спорте и обеспечении образовательных и культурных прав этнических меньшинств без какой-либо дискриминации.
И на последок сообщается, что Зеленский и Санду решили создать Президентский Совет как новый постоянно действующий формат диалога высокого уровня и механизм координации и мониторинга реализации актуальных задач сотрудничества.

Добавим, что на брифинге президенты сообщили, что договорились построить и реконструировать дороги между Киевом и Кишиневом, чтоб путь между столицами сократился до 5 часов. Договорились активизировать борьбу с контрабандой на приднестровском участке границы.
Обсудили возможность транзита газа из Европы через Молдову в Украину, а также намерение наладить поездки граждан двух стран по внутренним паспортам.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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