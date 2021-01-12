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Папа Римский разрешил женщинам прислуживать на литургии

Папа Римский разрешил женщинам прислуживать на литургии

Папа Франциск внёс изменения в Кодекс канонического права, разрешающие поставлять женщин в чтецы и аколиты (аналог алтарников в Православной церкви). Об этом сообщается на сайте Святого престола.

«Консолидированная практика Римско-католической церкви фактически подтвердила, что мирские служения, основанные на таинстве крещения, могут быть доверены всем подходящим верующим мужского или женского пола», — указывается в письме понтифика.

Следует отметить, что в 1570 году папа Пий V установил запрет на участие женщин в литургическом служении, однако разрешил прислуживать священнику мирянам мужского пола, не посвящённым в малые чины. Второй Ватиканский собор в конституции Sacrosanctum Concilium определил служение министранта как одну из литургических функций. Последующая отмена понятия «малые чины», а также чинов экзорциста и остиария, привела к перераспределению литургических функций между аколитами, чтецами и министрантами, не посвящёнными в церковнослужители.

Как сообщало ИА Newstes , в октябре 2020 года Папа Римский Франциск официально высказался в поддержку однополых гражданских браков.

«Люди гомосексуальной ориентации имеют право быть семьёй. Они — дети Божьи и имеют право на семью. Нужен закон о гражданских союзах, чтобы предоставить этим людям юридическую защиту. Я в этом убеждён», — заявил папа Франциск.

Его предшественник папа Бенедикт XVI не только выступал против однополых союзов, но и осуждал явление гомосексуализма в Церкви как таковое. Однополые браки были подвергнуты критике и осуждению и во время заседания Конгрегации доктрины веры в 2003 году.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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