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Пени за неуплату экологических взносов в период пандемии предложили отменить

Пени за неуплату экологических взносов в период пандемии предложили отменить

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Взимание пеней за несвоевременную уплату юрлицами и ИП авансовых платежей за вред окружающей среде за III квартал 2020 года могут отменить. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию. 

При этом уже уплаченные пени должны будут вернуть юрлицу или ИП. Также возможен их зачёт в счёт будущих платежей, для этого нужно написать заявление.

Как указано в пояснительной записке к документу, данная инициатива была подготовлена в целях поддержки хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

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Обязанность юрлиц и индивидуальных предпринимателей исчислять и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду установлена предусмотрена федеральным законодательством. Ставки платы за негативное воздействие определяет Правительство. В 2020 году использовались ставки на 2018 год с умножением на коэффициент 1,08. Например, за выброс фенола нужно было заплатить 1 969,48 руб. за 1 тонну отходов.

Как ранее сообщил глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, комитет поддержит данную инициативу.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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По материалам: pnp.ru

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