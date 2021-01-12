Петербургские школы возобновляют работу после зимних каникул в очном режиме

Алексей Вольцев

Петербургские школы возобновляют работу после зимних каникул в очном режиме, сообщает Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

До конца второго полугодия будет сохранена возможность перевода детей на смешанный формат обучения.

Отмечается, что, если в семье есть опасения за здоровье проживающих вместе близких, родители могут оставить ребенка учиться дома. Такая возможность будет сохранена до конца 2020/21 учебного года. При этом ребенок остается в контингенте учащихся школы, он не исключается из нее: так что отметки по учебным предметам также будет выставлять школа по итогам аттестации. Ученик, оставшийся дома, сможет не только самостоятельно изучать учебники и выполнять задания, размещенные в электронном дневнике или присланные по электронной почте, но и смотреть онлайн-уроки по основным предметам, которые будут вести петербургские педагоги, использовать региональный портал дистанционного обучения и т.д.