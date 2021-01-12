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Плющенко показал построенные коттеджи для Трусовой и Косторной

Плющенко показал построенные коттеджи для Трусовой и Косторной

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в Instagram фото коттеджей, предназначенных для Юлии Липницкой, Алены Косторной и Александры Трусовой. 

Постройки находятся на территории школы фигурного катания Плющенко в Подмосковье, рядом со вторым ледовым катком школы. По задумке создателей спортивного комплекса, талантливые ученики смогут заниматься и даже проживать в домах бесплатно.

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"Юлия Липницкая проживает в коттедже на частной территории. Напротив её домика находится каток. Буквально за забором. Вдали стоит домик Косторной. Если нужно – можно попариться в баньке. Домик Саши Трусовой – вход отдельный, тоже своя территория. Вот такой он у нас красавчик получился. Сказочный. Огромная территория, здесь есть где разгуляться. Здесь можно будет и бегать кроссы, и дышать свежим загородным воздухом. Всё находится в лесу, в хорошем месте. Спортсмены у меня пребывают в очень хороших условиях. Не надо ездить никуда, тратить силы, энергию. Только тренироваться и пахать", - прокомментировал публикацию тренер.

Сторис Евгения Плющенко pic.twitter.com/hgdLSEzvnX

— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) January 12, 2021

Евгений Плющенко - двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, 10-кратный чемпион России.

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По материалам: uposters.ru

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