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Появились кадры удивительного сияния на севере России

Появились кадры удивительного сияния на севере России

Петербургские охотники за северным сиянием сняли несколько ярких фото и видео этого природного явления.

Александр Спиридонов выложил кадры, сделанные 6 января в Мурманской области в районе села Пулозеро, расположенного в Кольском районе.

Блогер Екатерина Стрельникова опубликовала свои видео, снятые в разных точках Ленинградской области, в том числе на границе с Карелией на берегу Ладожского озера.

"Сегодняшняя ночь была волшебная. Заток холодного воздуха из Архангельской области победил прибалтийские тучи, небо стало ясным практически по всей области и произошло настоящее чудо! Температура доходила до -25, но наша команда не сдавалась", - прокомментировала один из снимков "охотница" за Авророй.



Северное сияние появляется из-за солнечной активности и взаимодействия выброшенных светилом частиц с магнитным полем земли. Зачастую оно сопровождается мощными магнитными бурями, на которые реагируют метеочувствительные люди.

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По материалам: uposters.ru

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