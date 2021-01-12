Посол России: США пошли по пути навязывания неприемлемых условий СНВ-3

Лидия Мартынова

Вашингтон пошел по пути навязывания неприемлемых условий для продления ДСНВ (неофициальное название — СНВ-3). Об этом сегодня, 12 января, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями.

Для продления договора США настаивали на возврате верификационных механизмом времен холодной войны, пояснил Антонов.

«Вашингтон пошел по пути навязывания неприемлемых условий для продления соглашения. Например, коллеги настаивали на возврате к верификационным процедурам времен холодной войны, — приводятся высказывания дипломата на странице посольства в Facebook. — Хочу подчеркнуть, что Россия никогда не отказывалась от контроля за соблюдением будущих возможных договоренностей. Наоборот: мы выступали и продолжаем выступать за обязательное наличие верификационного компонента в любых соглашениях по сокращению и ограничению вооружений».

Антонов подчеркнул, что Россия открыта к обсуждению технических деталей продления ДСНВ с новой администрацией США, хотя шансы на достижение договоренности о продлении ДСНВ до истечения срока его действия 5 февраля еще остаются.

В этой связи Россия предлагает США определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны.

Как сообщало ИА Newstes , 23 декабря посольство России обратилось к властям США с предложением срочно продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений во благо двух стран и всего мира. Ранее Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении ДСНВ, характеризуя его как золотой стандарт в области разоружения. Избранный президент США Джозеф Байден во время предвыборной кампании также выступал за продление действующего договора.