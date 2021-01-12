Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Посол России: США пошли по пути навязывания неприемлемых условий СНВ-3

Посол России: США пошли по пути навязывания неприемлемых условий СНВ-3

Посол России: США пошли по пути навязывания неприемлемых условий СНВ-3

Вашингтон пошел по пути навязывания неприемлемых условий для продления ДСНВ (неофициальное название — СНВ-3). Об этом сегодня, 12 января, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями.

Для продления договора США настаивали на возврате верификационных механизмом времен холодной войны, пояснил Антонов.

«Вашингтон пошел по пути навязывания неприемлемых условий для продления соглашения. Например, коллеги настаивали на возврате к верификационным процедурам времен холодной войны, — приводятся высказывания дипломата на странице посольства в Facebook. — Хочу подчеркнуть, что Россия никогда не отказывалась от контроля за соблюдением будущих возможных договоренностей. Наоборот: мы выступали и продолжаем выступать за обязательное наличие верификационного компонента в любых соглашениях по сокращению и ограничению вооружений».

Антонов подчеркнул, что Россия открыта к обсуждению технических деталей продления ДСНВ с новой администрацией США, хотя шансы на достижение договоренности о продлении ДСНВ до истечения срока его действия 5 февраля еще остаются.

В этой связи Россия предлагает США определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны.

Как сообщало ИА Newstes , 23 декабря посольство России обратилось к властям США с предложением срочно продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений во благо двух стран и всего мира. Ранее Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении ДСНВ, характеризуя его как золотой стандарт в области разоружения. Избранный президент США Джозеф Байден во время предвыборной кампании также выступал за продление действующего договора.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Россия будет недовольна созданием турецких авиабаз в Азербайджане — мнение
Россия будет недовольна созданием турецких авиабаз в Азербайджане —
Суда «Северного потока — 2» ушли за «Фортуной»
Суда «Северного потока — 2» ушли за «Фортуной»
Посол России: США пошли по пути навязывания неприемлемых условий СНВ-3
Посол России: США пошли по пути навязывания неприемлемых условий СНВ-3
В Курской области проект «Билет в будущее» будет реализовываться на инновационных площадках
В Курской области проект «Билет в будущее» будет реализовываться на
В Липецкой области проходят родительские собрания «ГИА-2021 – стратегия успеха»
В Липецкой области проходят родительские собрания «ГИА-2021 –
В Саратовской области занятия проходят в штатном режиме
В Саратовской области занятия проходят в штатном режиме
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с бойфрендом в честь годовщины отношений
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с
Лунный день сегодня 12 января 2021 года
Лунный день сегодня 12 января 2021 года
Плющенко показал построенные коттеджи для Трусовой и Косторной
Плющенко показал построенные коттеджи для Трусовой и Косторной
Зеленский напомнил Маску про "великого украинца" Королева и позвал его в Житомир
Зеленский напомнил Маску про "великого украинца" Королева и позвал
На первую смену в «Орлёнок» приедут школьники из трёх регионов
На первую смену в «Орлёнок» приедут школьники из трёх регионов
Роль учителя и преподавателя в XXI веке обсудят в рамках Гайдаровского форума
Роль учителя и преподавателя в XXI веке обсудят в рамках

Топ на сегодня

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый выступит на Ukrainian Gaming Week 2021
Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в "Холостяке", но она это отрицает
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по
Неуважение к собственному языку — эксперт о переименовании Литвой Грузии
Неуважение к собственному языку — эксперт о переименовании Литвой
Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова»
Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова»

Еще по теме

"Тоже можем прожить". Посол РФ в США предположил будущее Договора СНВ
Антонов назвал условия американских конгрессменов по СНВ-3 неприемлемыми
Антонов: Россия выполнит свои обязательства по ДСНВ к февралю 2018 года
Антонов: США и Россия не являются врагами