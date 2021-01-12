Правящая партия Казахстана сохранила большинство в новом парламенте

Вадим Карасев

Центризбирком Казахстана в понедельник подвел предварительные итоги прошедших накануне выборов в мажилис (нижнюю палату) парламента. Правящая партия "Нур Отан" ("Свет Отечества") смогла сохранить большинство в законодательном органе с результатом 71,09%.

Помимо "Нур Отан", в парламент прошли партия "Ак жол" (Светлый путь) и Народная партия Казахстана (НПК), присутствующие и в нынешнем составе мажилиса. Они набрали 10,95% и 9,1% соответственно. Партии "Ауыл" и "Адал", набравшие, по данным Центризбиркома, 5,29% и 3,57% соответственно, не преодолели 7-процентный барьер.

В состав мажилиса входят 107 депутатов, 98 из них избираются по партийным спискам прямым тайным голосованием, еще девять депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана — консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть 7-процентный барьер.

Большинство представителей миссий международных наблюдателей положительно оценили голосование и сошлись во мнении, что выборы прошли свободно, демократично и в соответствии с национальным законодательством.