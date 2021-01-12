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Правоохранители в США готовятся к еще большему насилию со стороны протестующих

Правоохранители в США готовятся к еще большему насилию со стороны протестующих
Правоохранительные органы Соединенных Штатов готовятся к тому, что сторонники президента Дональда Трампа в ближайшие дни могут прибегнуть к еще большему насилию, чем во время штурма Капитолия, передает CNN. Отмечено, что сейчас звучат призывы не только к протестам в Вашингтоне, но и по всей стране.

По данным СМИ, власти готовят дополнительный персонал для того, чтобы обезопасить столицу США в ближайшие дни. Ведь в Вашингтоне 20 января состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена.

“Теперь, когда это произошло, люди будут относиться к этому гораздо серьезнее… Теперь планировщики отнесутся к этому гораздо серьезнее”, - сказал один из чиновников, имея в виду насилие во время штурма Капитолия, в результате чего погибло пятеро человек.
В свою очередь мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер попросила принять дополнительные меры безопасности за 10 дней до инаугурации нового президента. Ведь беспорядки 6 января вызвали волну беспокойства среди федеральных, государственных и местных властей. Указано, что вокруг Капитолийского холма уже установили ограждение.

При этом в Пентагоне сейчас оценивают, есть ли необходимость увеличить численность сил Национальной гвардии до 13 тыс. гвардейцев для инаугурации Байдена. После штурма Капитолия уже мобилизировали 6 тыс. гвардейцев, которые работают по 12 часов не только возле здания парламента, но и на контрольно-пропускных пунктах по всему Вашингтону.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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