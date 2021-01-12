Решение о формате обучения московских школьников после каникул примут в зависимости от эпидемиологической обстановки

Лидия Мартынова

Решение о формате обучения московских школьников после новогодних каникул будут принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки в столице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки города Москвы.

«В соответствии с действующим указом мэра Москвы столичные школьники до 17 января находятся на каникулах. Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе», – отметили в пресс-службе департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении школьных новогодних каникул до 17 января. Вместе со школами на длинные каникулы ушли колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные Правительству Москвы. Мэр уточнил, что до 17 января включительно останутся заблокированными льготные карты учеников 6–11-х классов.