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Роль учителя и преподавателя в XXI веке обсудят в рамках Гайдаровского форума

Роль учителя и преподавателя в XXI веке обсудят в рамках Гайдаровского форума

14–15 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) пройдёт Гайдаровский форум. Тема форума в 2021 году – «Россия и мир после пандемии».

Министр просвещения России Сергей Кравцов примет участие в экспертной дискуссии на тему «Профессиональная и социальная успешность. Школа и вуз – чей вклад весомее?». В ходе обсуждения будут затронуты в том числе такие вопросы, как профессиональная и социальная успешность в XXI веке и изменение критериев успешности в ближайшие годы. Эксперты ответят на вопросы о том, что нужно изменить или добавить в систему образования, чтобы соответствовать этим критериям, и чему нужно будет обучать школьников.

Мероприятия Гайдаровского форума в этом году будут посвящены актуальным для России и всего мира темам, которые связаны пандемией и ее последствиями. Эксперты и спикеры примут участие в панельных дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники смогут наблюдать за ходом обсуждений онлайн.

Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года. Традиционно в нём принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские и иностранные эксперты.

Форум является важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата в России.

Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Подключиться к мероприятиям форума можно по ссылке.

Дата и время начала мероприятия: 14 января в 10:30 (по московскому времени).

Экспертная дискуссия с участием Министра просвещения пройдёт 14 января в 13:30 (по московскому времени).

На сайте форума можно ознакомиться с программой.

# Общество
По материалам: edu.ru

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