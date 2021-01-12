Романтика под пальмами: Саша Новикова и Feduk отдыхают на Бали

Вадим Карасев

Отпраздновав Новый год в семейном кругу в Москве, 26-летняя дочь ресторатора Аркадия Новикова Саша и ее 28-летний бойфренд, рэпер Feduk, отправились в романтическое путешествие к океану. Для отдыха влюбленные выбрали фешенебельный пятизвездочный отель на острове Бали, откуда они уже почти неделю делятся с подписчиками в инстаграме своими курортными заметками.





Саша Новикова и рэпер Feduk

Днем влюбленные проводят время на диких пляжах или за чтением книг у бассейна. Не забывает пара и о поддержании формы: Саша и Федор (настоящее имя рэпера. — Прим. ред.) ходят в спортзал и отдают предпочтение легким блюдам (фрукты, овощи и морепродукты). Именно такой подход к выбору продуктов и блюд, по признанию Саши, помог ей не набрать вес за январские каникулы.









Саша Новикова

Расслабленная обстановка и красивые виды вдохновляют рэпера на написание новых строк. Не так давно он опубликовал фото с возлюбленной, которое сопроводил коротким четверостишием:

Звуки природы, Им эффекты не нужны.На фоне них я помолчу, Чтобы запомнить хоть один.





Вечера Саша и Федя в основном проводят на романтических свиданиях. Так, сегодня они поужинали в видовом ресторане на острове, о чем Feduk в подробностях рассказал в своих сторис. Певец показал процесс сбора в ресторан, а потом запечатлел Сашу уже за большим столом на фоне красивого заката.









Напомним, Саша и Федя вместе уже несколько лет. Первые слухи об их романе появились еще в 2018 году, а в начале 2019-го Feduk их подтвердил. Влюбленные редко говорят о своих отношениях, однако во время записи шоу "Вечерний Ургант" они все же сделали исключение.









В эфире влюбленные рассказали, что совершенно случайно познакомились в магазине: Федя заинтересовался Сашей, спросил ее имя у кассира, а потом написал ей в инстаграме. Девушка призналась, что ее звездный отец сначала скептически отнесся к новому бойфренду дочери, однако после личного знакомства изменил свое мнение о нем.

Я сказала родителям, что сегодня к нам в гости приедет рэпер Федя Feduk. И папа сказал: "Саша, ты что, не понимаешь? Какой рэпер? Гастроли, вечеринки... Зачем тебе такое нужно?", а потом он познакомился с Федей и все понял,

— вспомнила девушка о знакомстве рэпера с ее родителями.







