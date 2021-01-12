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Россия будет недовольна созданием турецких авиабаз в Азербайджане — мнение

Россия будет недовольна созданием турецких авиабаз в Азербайджане — мнение

Ведущий армянский тюрколог назвал предполагаемое размещение турецких военных баз в Азербайджане шагом, направленным против России. Об этом академик Рубен Сафрастян сказал сегодня, 12 января, в беседе с информагентством «Sputnik Армения».

До войны в Нагорном Карабахе военная активность Турции ограничивалась территорией Нахичевани, но после завершения боевых действий в Карабахе она распространилась и на остальную территорию Азербайджана, отметил эксперт. По словам Сафрастяна, это укладывается в геостратегию Турции, направленную на усиление зоны своего влияния на Южном Кавказе.

Размещение турецких авиабаз на территории Азербайджана собеседник агентства считает «лишь вопросом времени». Он не исключает, что такие базы будут созданы не только в Габале, Ленкорани и Гяндже, но и на берегу Каспия.

«Наличие турецких военных баз в Азербайджане в первую очередь направлено против России. Ведь именно она является основным геополитическим соперником Турции на Южном Кавказе и мешает расширению зоны влияния Турции в регионе», — подчеркнул Рубен Сафрастян.

Как предположил армянский тюрколог, Россия будет выражать недовольство в связи с возможным размещением турецких баз в Азербайджане, однако не станет открыто это демонстрировать. При этом Сафрастян выразил уверенность в том, что Москве «мастерски удалось добиться того, чтобы после войны в Карабахе Турция получила лишь малую часть того, на что рассчитывала». Анкара стремилась к участию наравне с Россией в миротворческой военной миссии и хотела осуществлять соответствующий мониторинг непосредственно на территории Карабаха, однако Москва не допустила этого.

Следует отметить, что официальные лица в Баку на прошлой неделе опровергли сообщения в СМИ о планах крупнейшей азербайджанской республики разместить на своей территории три турецкие авиабазы в Гяндже, Габале и Ленкорани. При этом было указано, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения, участники которого взяли на себя обязательство отказаться от иностранного военного базирования на своих территориях.

Напомним, Анкара оказывала Баку всестороннюю поддержку в ходе недавних боевых действий в Нагорном Карабахе, включая переброску боевиков из Сирии в Азербайджан, размещение в этой закавказской республике своей авиации, поставки ударных систем.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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