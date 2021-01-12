Россия получила приглашение от США на инаугурацию Байдена

Лидия Мартынова

США направили России приглашение на инаугурацию избранного американского президента Джозефа Байдена, запланированную на 20 января. Об этом 12 января сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне.

«Мы получили приглашение. Планируется, что посол [России в США Анатолий Антонов] примет участие [в церемонии в качестве гостя]», — сказали в дипмиссии.

Ранее стало известно, что церемония инаугурации пройдет при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с пандемией коронавируса. Также организаторы мероприятия отказались от парада по случаю вступления в должность избранного президента.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, Байден набрал необходимые для победы 270 голосов, однако Трамп не признал поражения, обвинив демократов в мошенничестве.

Трамп пообещал, что 20 января мирно передаст власть

Позже Конгресс утвердил результаты выборов, несмотря на массовые беспорядки, спровоцированные сторонниками действующего президента и в ходе которых погибло пять человек. Трамп заявил, что «гладко и безупречно» передаст власть Байдену.