Рукавишникова предложила наказывать за «трэш-стримы»

Анастасия Иванова

Стриминг в Сети нужно сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления, заявила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительтсву Ирина Рукавишникова. Об этом сообщает во вторник РИА «Новости».

Как отметила парламентарий, если детально анализировать содержание трэш-стримов, то в них можно найти несколько составов УК РФ, «начиная от оскорбления, хулиганства и заканчивая причинением увечий или убийством». Она подчеркнула, что «это совершенно разные по тяжести деяния».

«А то, что все это транслируется в сеть в режиме реального времени, должно стать отягчающим обстоятельством при избрании наказания», — сказала законодатель.

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По словам парламентария, разработка нормативных актов, которые бы регулировали указанную сферу, назрела. Это требует детального обсуждения с экспертами, взвешенного и многостороннего подхода, отметила Рукавишникова. В связи с этим на весеннюю сессию в Совфеде запланирован круглый стол, который будет посвящён в том числе данной проблематике, сообщила сенатор.

Законодатель добавила, что есть и другой формат стримов — театрализованное представление или любительское игровое кино, в котором демонстрируются сцены жестокости и насилия. В них, как правило, снимаются профессиональные актёры, которые участвуют в этом добровольно.

«К подобным «фильмам» или стримам и их авторам, вероятно, вполне достаточно применять уже действующие нормы права в сфере пропаганды насилия», — считает Ирина Рукавишникова.

На пленарном заседании Совфеда 16 декабря сенатор Алексей Пушков предложил установить законодательный запрет на так называемые трэш-стримы. Во время одного из таких стримов погибла девушка. Инициативу Пушкова поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая поручила сенаторам проработать соответствующие законодательные предложения.

Позже Пушков сообщил, что временная комиссия Совфеда по информационной политике обсудит вопросы борьбы с трэш-стримами в ходе заседания 21 января.