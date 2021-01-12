Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рукавишникова предложила наказывать за «трэш-стримы»

Рукавишникова предложила наказывать за «трэш-стримы»

Стриминг в Сети нужно сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления, заявила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительтсву Ирина Рукавишникова. Об этом сообщает во вторник РИА «Новости».

Как отметила парламентарий, если детально анализировать содержание трэш-стримов, то в них можно найти несколько составов УК РФ, «начиная от оскорбления, хулиганства и заканчивая причинением увечий или убийством». Она подчеркнула, что «это совершенно разные по тяжести деяния».

«А то, что все это транслируется в сеть в режиме реального времени, должно стать отягчающим обстоятельством при избрании наказания», — сказала законодатель.

Клишас назвал способ искоренить антироссийскую цензуру с иностранных сайтов


По словам парламентария, разработка нормативных актов, которые бы регулировали указанную сферу, назрела. Это требует детального обсуждения с экспертами, взвешенного и многостороннего подхода, отметила Рукавишникова. В связи с этим на весеннюю сессию в Совфеде запланирован круглый стол, который будет посвящён в том числе данной проблематике, сообщила сенатор.

Законодатель добавила, что есть и другой формат стримов — театрализованное представление или любительское игровое кино, в котором демонстрируются сцены жестокости и насилия. В них, как правило, снимаются профессиональные актёры, которые участвуют в этом добровольно.

«К подобным «фильмам» или стримам и их авторам, вероятно, вполне достаточно применять уже действующие нормы права в сфере пропаганды насилия», — считает Ирина Рукавишникова.

На пленарном заседании Совфеда 16 декабря сенатор Алексей Пушков предложил установить законодательный запрет на так называемые трэш-стримы. Во время одного из таких стримов погибла девушка. Инициативу Пушкова поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая поручила сенаторам проработать соответствующие законодательные предложения.

Позже Пушков сообщил, что временная комиссия Совфеда по информационной политике обсудит вопросы борьбы с трэш-стримами в ходе заседания 21 января.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Василиса Володина рассказала, как загадать желание по Знаку Зодиака
Василиса Володина рассказала, как загадать желание по Знаку Зодиака
Папа Римский разрешил женщинам прислуживать на литургии
Папа Римский разрешил женщинам прислуживать на литургии
Лили-Роуз Депп на прогулке с приятелем в Нью-Йорке
Лили-Роуз Депп на прогулке с приятелем в Нью-Йорке
СМИ: Помпео выложит доказательства связей Ирана с «Аль-Каидой»
СМИ: Помпео выложит доказательства связей Ирана с «Аль-Каидой»
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре: события ночи 12 января
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре: события ночи 12 января
Все зеркальные даты 2021 года
Все зеркальные даты 2021 года
Камала Харрис снялась для обложки Vogue: скандал в сети и реакция команды нового вице-президента
Камала Харрис снялась для обложки Vogue: скандал в сети и реакция
Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась новым фото с помолвки: "Новая глава"
Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась новым фото с помолвки: "Новая
"Два года не брила ноги": Виктория Боня призналась, что давно отказалась от эпиляции
"Два года не брила ноги": Виктория Боня призналась, что давно
Сторонники Трампа начали переходить в Telegram
Сторонники Трампа начали переходить в Telegram
Петербургские школы возобновляют работу после зимних каникул в очном режиме
Петербургские школы возобновляют работу после зимних каникул в очном
Студенты волгоградских колледжей сдали демонстрационные экзамены
Студенты волгоградских колледжей сдали демонстрационные экзамены

Топ на сегодня

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый выступит на Ukrainian Gaming Week 2021
Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый
Клинтон потроллила Трампа после блокировки его аккаунта в Twitter
Клинтон потроллила Трампа после блокировки его аккаунта в Twitter
Российскую гречку стали поставлять в Японию, а макароны в Великобританию
Российскую гречку стали поставлять в Японию, а макароны
Глава МИД Эстонии отверг идею референдума о присоединении к России
Глава МИД Эстонии отверг идею референдума о присоединении к России
Министр обороны Германии: Мы защитим наш мир от России
Министр обороны Германии: Мы защитим наш мир от России

Еще по теме

Мизулина предложила считать использование Интернета отягчающим обстоятельством
Депутат предложил ужесточить наказание за преступления против пожилых людей
Клишас назвал способ искоренить антироссийскую цензуру с иностранных сайтов
Правительство не поддержало изменения в УК по преступлениям против пожилых