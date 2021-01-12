Санду растопила сердце Зеленского, назвав Крым «украинским»

Лидия Мартынова

Президент Украины Владимир Зеленский, принимая сегодня, 12 января, в Киеве свою молдавскую коллегу Майю Санду, заявил о начале новых отношений между двумя странами. В своем Twitter он написал, «ценю то, что новый президент Республики Молдавия признает Крым территорией Украины».

Свою первую зарубежную поездку в должности избранного лидера Молдавии Майя Санду начала с Украины, назвав ее знаковой для «разблокирования внешней политики РМ» и ее европейской повестки.

«Это начало новых отношений между Украиной и Молдавией. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент РМ поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским», — написал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что позиция Санду по Украине в целом и по войне на Донбассе в частности понятна ему больше, чем позиция экс-президента Молдавии Игоря Додона.

«До того как Майя Санду стала президентом, будучи премьером она прилетала в Украину. Я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму. Ее позиция по Украине в целом, по войне на Донбассе мне понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона. Я с удовольствием встретился с Майей. По понятным причинам, которые я вам только что объяснил, у меня больше не было контактов с другими лидерами власти или бывшей власти в Молдавии», — говорил Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.

После того, как в период своего президентства (с 2016 по 2020 год) Игорь Додон выразился о принадлежности Крыма России, он фактически стал нежелательной персоной на Украине. За весь период он ни разу официально не встречался с украинским президентом, его игнорировали любые приезжавшие в Кишинев украинские делегации или чиновники. Только в 2019 году Додон впервые четко и недвусмысленно высказался в поддержку территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА Newstes , Киев также выступает за территориальную целостность Молдавии, участвуя в качестве посредника (совместно с ОБСЕ и Россией) в переговорах по Приднестровскому урегулированию. Молдавский лидер говорила о чрезмерно «мягком» по ее мнению подходе Кишинева к вопросу реинтеграции региона и рекомендовала украинским коллегам учесть «этот негативный опыт» в ситуации по Донбассу. Она не скрывает, что рассчитывает на помощь украинских партнеров в давлении на ПМР.

«Обговорили ситуацию в Приднестровском регионе и обменялись мнениями по поводу наших дальнейших шагов относительно Приднестровья с учетом посреднической роли Украины в формате „5+2“. Позиция Украины по поводу Приднестровья — неизменна. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в ее международно признанных границах», — подтвердил Зеленский в ходе сегодняшних консультаций с Майей Санду.