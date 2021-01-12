Санду растопила сердце Зеленского, назвав Крым «украинским»
Президент Украины Владимир Зеленский, принимая сегодня, 12 января, в Киеве свою молдавскую коллегу Майю Санду, заявил о начале новых отношений между двумя странами. В своем Twitter он написал, «ценю то, что новый президент Республики Молдавия признает Крым территорией Украины».
Свою первую зарубежную поездку в должности избранного лидера Молдавии Майя Санду начала с Украины, назвав ее знаковой для «разблокирования внешней политики РМ» и ее европейской повестки.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что позиция Санду по Украине в целом и по войне на Донбассе в частности понятна ему больше, чем позиция экс-президента Молдавии Игоря Додона.
После того, как в период своего президентства (с 2016 по 2020 год) Игорь Додон выразился о принадлежности Крыма России, он фактически стал нежелательной персоной на Украине. За весь период он ни разу официально не встречался с украинским президентом, его игнорировали любые приезжавшие в Кишинев украинские делегации или чиновники. Только в 2019 году Додон впервые четко и недвусмысленно высказался в поддержку территориальной целостности Украины.
Как сообщало ИА Newstes , Киев также выступает за территориальную целостность Молдавии, участвуя в качестве посредника (совместно с ОБСЕ и Россией) в переговорах по Приднестровскому урегулированию. Молдавский лидер говорила о чрезмерно «мягком» по ее мнению подходе Кишинева к вопросу реинтеграции региона и рекомендовала украинским коллегам учесть «этот негативный опыт» в ситуации по Донбассу. Она не скрывает, что рассчитывает на помощь украинских партнеров в давлении на ПМР.