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Сара Джессика Паркер прокомментировала отсутствие Ким Кэттролл в продолжении "Секса в большом городе"

Сара Джессика Паркер прокомментировала отсутствие Ким Кэттролл в продолжении "Секса в большом городе"

Новость, что сериал "Секс в большом городе" вернется на экраны, вызвала у поклонников шоу двоякие чувства. Безусловно, долгожданному камбэку они обрадовались, однако вновь вспомнили о конфликте Сары Джессики Паркер и Ким Кэттролл, которая в продолжении сериала сниматься не будет. Одна из подписчиц Паркер обратила внимание на то, что в публикации тизера сериала актриса отметила своих коллег Синтию Никсон и Кристин Дэвис, а вот Кэттролл не упомянула. Тогда другая поклонница Сары Джессики объяснила это тем, что актрисы не любят друг друга.

Без внимания этот комментарий Паркер не оставила и опровергла слухи о своей вражде с Ким.

Я не испытываю к ней неприязни. Я никогда не говорила ничего подобного. И никогда не скажу. Саманта не является частью этой истории. Но она всегда будет частью нас. Неважно, где мы и чем занимаемся,

— отметила Паркер.


Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл в сериале "Секс в большом городе"

Она также поддержала других своих фолловеров, которые выразили сожаление, что Кэттролл не появится в продолжении сериала.

Мы тоже будем скучать. Мы очень ее любили,

— написала Сара Джессика.

В отличие от своей коллеги, которая отрицает конфликт, Кэттролл много раз открыто говорила о своей неприязни к Паркер. Она заявляла, что они с Паркер никогда не были в жизни подругами, а также отмечала, что Саре Джессике следовало бы с пониманием отнестись к ее отказу от съемок в продолжении шоу.


По слухам, причиной натянутых отношений актрис могли стать деньги: якобы гонорар Кэттролл был значительно ниже, чем у ее коллеги, чем Ким была крайне недовольна.

Когда картина набирала популярность, героини менялись, становились семьей. Кристин, Синтия и Сара Джессика стали одной командой, а вот Ким всегда была отдельно. И даже когда Ким получила свой гонорар, она была недовольна им, потому что знала, что Сара Джессика получила больше. Хотя думаю, для Ким неважно, насколько бы он повысился, она просто хотела быть главной звездой,— говорили инсайдеры.


Ким Кэттролл, Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис в сериале "Секс в большом городе"
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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