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"Школьные" косички, легинсы и яркие кроссовки: молодая мама Джиджи Хадид на прогулке в Нью-Йорке

"Школьные" косички, легинсы и яркие кроссовки: молодая мама Джиджи Хадид на прогулке в Нью-Йорке

Кажется, у Ирины Шейк появилась конкурентка за звание самой часто прогуливающейся по Нью-Йорку звездной мамы. Судя по началу года, видеть Джиджи Хадид с детской коляской мы будем не реже, чем российскую модель.


Джиджи Хадид

25-летняя Джиджи вчера снова была замечена на улицах мегаполиса, причем образ она успела сменить. Если на первые прогулки Хадид отправлялась в объемных длинных пальто, то вчера модель, похоже, решила удовлетворить любопытство публики, в особенности тех, кто любит обсуждать физическую форму женщин после родов.

Джиджи появилась перед уличными фотографами в коротком пуховике и легинсах с разрезом Wardrobe.NYC, так что ничто не маскировало фигуру модели. Дополнили образ яркие кроссовки Nike.






Судя по всему, в момент встречи с репортерами Джиджи отправлялась на день рождения своей мамы Иоланды Хадид, которой вчера исполнилось 57 лет. В своем блоге Джиджи поделилась несколькими снимками с праздника.


Каждый год я думаю, что не могу любить ее еще сильнее или учиться у нее еще большему, и все-таки так и получается. Она лучшая мама и бабушка. Я люблю тебя, спасибо за все! Желаю тебе самого лучшего года,

— написала Джиджи под совместной фотографией с мамой.


Джиджи и Иоланда Хадид
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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