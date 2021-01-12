Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Шварценеггер сравнил последствия лжи Трампа с событиями времен нацистского режима

Шварценеггер сравнил последствия лжи Трампа с событиями времен нацистского режима

Шварценеггер сравнил последствия лжи Трампа с событиями времен нацистского режима
Бывший губернатор Калифорнии, член Республиканской партии, актер Арнольд Шварценеггер опубликовал видеообращение к американцам, в котором раскритиковал президента Дональда Трампа, отказывающегося признавать итоги «справедливых выборов» и призвал Байдена защитить демократию.

«Мое послание моим согражданам-американцам и друзьям по всему миру после нападения на Капитолий на этой неделе», — написал Шварценеггер в твиттере.

Шварценегер сравнил штурм Капитолия с событиями Хрустальной ночи — еврейского погрома 9−10 ноября 1938 года в нацистской Германии, части Австрии и других регионах, организованного властями после убийства польским евреем немецкого дипломата в Париже.
«Я вырос в среде, в которой люди со сломанными судьбами спивались, пытаясь избавиться от чувства вины из-за того, что они имели отношение к самому зловещему режиму в истории. Один-два раза в неделю мой отец приходил домой пьяным. Он кричал, бил нас и пугал мою маму. Я никогда не винил в этом только его, потому что наши соседи делали то же самое в своих семьях», — сказал Шварценеггер. Актер заявил, что Трамп, стремясь изменить результаты справедливых выборов, пытался ввести людей в заблуждение ложью так же, как когда-то обманули его отца и соседей: «Я знаю, к чему ведет такая ложь».

Республиканец Шварценеггер также подчеркнул «бесхребетность» «несостоявшегося лидера» Трампа в собственной партии. «Он войдет в историю как худший президент. Хорошая новость заключается в том, что скоро он станет таким же несущественным, как старый твит», — отметил Шварценеггер.

По мнению актера, несмотря на политические разногласия, все жители США должны поддерживать и защищать страну и демократические принципы. Рассуждая о преодолении нынешнего кризиса в США, Шварценеггер показал меч Конана-варвара из одноименного фильма — после закалки рыцарский меч становится только лучше.

В обращении к избранному президенту Байдену Шварценеггер выразил ему полное доверие. «Избранный президент Байден, мы желаем тебе удачи в новой должности. Если у вас все получится, то получится и у нашего народа. Мы поддерживаем вас всем сердцем, поскольку вы хотите объединить нас. Избранный президент Байден, мы будем с вами сегодня, завтра и всегда, защищая нашу демократию от тех, кто будет ей угрожать», — сказал актер.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Business Insider: Преимущество авианосцев США тает с каждым днем
Business Insider: Преимущество авианосцев США тает с каждым днем
Иранский контр-адмирал напомнил США о 10 морпехах в Персидском заливе
Иранский контр-адмирал напомнил США о 10 морпехах в Персидском заливе
Шварценеггер сравнил последствия лжи Трампа с событиями времен нацистского режима
Шварценеггер сравнил последствия лжи Трампа с событиями времен
Украина ограничила транзит газа в Европу из-за ажиотажного спроса
Украина ограничила транзит газа в Европу из-за ажиотажного спроса
Уныние и страх The Times: Китай и Россия ослабляют нас изнутри
Уныние и страх The Times: Китай и Россия ослабляют нас изнутри
В NASA назвали места в космосе, где люди могут поселиться в случае "конца света"
В NASA назвали места в космосе, где люди могут поселиться в случае
Чайный гриб вдохновил ученых на создание нового биоинженерного материала
Чайный гриб вдохновил ученых на создание нового биоинженерного
Василиса Володина рассказала, как загадать желание по Знаку Зодиака
Василиса Володина рассказала, как загадать желание по Знаку Зодиака
Папа Римский разрешил женщинам прислуживать на литургии
Папа Римский разрешил женщинам прислуживать на литургии
Лили-Роуз Депп на прогулке с приятелем в Нью-Йорке
Лили-Роуз Депп на прогулке с приятелем в Нью-Йорке
СМИ: Помпео выложит доказательства связей Ирана с «Аль-Каидой»
СМИ: Помпео выложит доказательства связей Ирана с «Аль-Каидой»
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре: события ночи 12 января
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре: события ночи 12 января

Топ на сегодня

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый выступит на Ukrainian Gaming Week 2021
Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый
Российскую гречку стали поставлять в Японию, а макароны в Великобританию
Российскую гречку стали поставлять в Японию, а макароны
Глава МИД Эстонии отверг идею референдума о присоединении к России
Глава МИД Эстонии отверг идею референдума о присоединении к России
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в "Холостяке", но она это отрицает
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в

Еще по теме

Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с «макарониной»
Республиканец Шварценеггер отказался голосовать за Трампа на выборах
«Как две капли»: Арнольд Шварценеггер навестил внебрачного сына
Арнольд Шварценеггер отказался голосовать за Трампа