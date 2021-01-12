Шварценеггер сравнил последствия лжи Трампа с событиями времен нацистского режима

Алексей Вольцев

Бывший губернатор Калифорнии, член Республиканской партии, актер Арнольд Шварценеггер опубликовал видеообращение к американцам, в котором раскритиковал президента Дональда Трампа, отказывающегося признавать итоги «справедливых выборов» и призвал Байдена защитить демократию.«Мое послание моим согражданам-американцам и друзьям по всему миру после нападения на Капитолий на этой неделе», — написал Шварценеггер в твиттере.Шварценегер сравнил штурм Капитолия с событиями Хрустальной ночи — еврейского погрома 9−10 ноября 1938 года в нацистской Германии, части Австрии и других регионах, организованного властями после убийства польским евреем немецкого дипломата в Париже.«Я вырос в среде, в которой люди со сломанными судьбами спивались, пытаясь избавиться от чувства вины из-за того, что они имели отношение к самому зловещему режиму в истории. Один-два раза в неделю мой отец приходил домой пьяным. Он кричал, бил нас и пугал мою маму. Я никогда не винил в этом только его, потому что наши соседи делали то же самое в своих семьях», — сказал Шварценеггер. Актер заявил, что Трамп, стремясь изменить результаты справедливых выборов, пытался ввести людей в заблуждение ложью так же, как когда-то обманули его отца и соседей: «Я знаю, к чему ведет такая ложь».Республиканец Шварценеггер также подчеркнул «бесхребетность» «несостоявшегося лидера» Трампа в собственной партии. «Он войдет в историю как худший президент. Хорошая новость заключается в том, что скоро он станет таким же несущественным, как старый твит», — отметил Шварценеггер.По мнению актера, несмотря на политические разногласия, все жители США должны поддерживать и защищать страну и демократические принципы. Рассуждая о преодолении нынешнего кризиса в США, Шварценеггер показал меч Конана-варвара из одноименного фильма — после закалки рыцарский меч становится только лучше.В обращении к избранному президенту Байдену Шварценеггер выразил ему полное доверие. «Избранный президент Байден, мы желаем тебе удачи в новой должности. Если у вас все получится, то получится и у нашего народа. Мы поддерживаем вас всем сердцем, поскольку вы хотите объединить нас. Избранный президент Байден, мы будем с вами сегодня, завтра и всегда, защищая нашу демократию от тех, кто будет ей угрожать», — сказал актер.