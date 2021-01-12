СМИ: Помпео выложит доказательства связей Ирана с «Аль-Каидой»

Алексей Вольцев

Уходящий госсекретарь США Майк Помпео, как ожидается, в ближайшее время представит новые «доказательства», свидетельствующие о связях между Ираном и террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России), сообщили источники, знакомые с планами главы американской дипломатии, передаёт сегодня, 12 января, телеканал «Аль-Арабия».

Майк Помпео и администрация Дональда Трампа в целом, вскоре вступающие в последнюю неделю пребывания у власти, продолжают продвигать свою кампанию максимального давления на Иран. Ожидается, что Помпео выступит по телевидению в Вашингтоне в Национальном пресс-клубе, согласно графику Госдепартамента США.

Агентство Reuters сообщило, что американский госсекретарь опубликует «рассекреченную информацию» об убийстве второго человека «Аль-Каиды» в Тегеране в августе прошлого года. Источники, знакомые с планами Помпео, подтвердили в беседе с «Аль-Арабией», что шеф Госдепа предоставит подробности операции, которая, как отмечается, проводилась в сотрудничестве с израильской разведкой. В минувший понедельник репортёр американского журнала Politico в Белом доме сообщил, что Помпео был замечен обедающим с главой израильской внешней разведкой «Моссад» Йоси Коэном в Вашингтоне.

По данным иранского новостного агентства Fars, мужчина и его дочь, убитые в Тегеране прошлым летом, не были гражданами Ливана. Фактически, этим человеком был египтянин, один из лидеров «Аль-Каиды», занимавший вторую позицию в иерархии террористической организации, Абу Мохаммед аль-Масри, который разыскивался США за его участие в организации атак на несколько американских посольств в Африке. Аль-Масри, которому было около 58 лет, был одним из основателей «Аль-Каиды» и преемником её нынешнего лидера Аймана аз-Завахири. Второго номера «Аль-Каиды», предположительно, устранили в иранской столице агенты «Моссада». В Израиле и США утверждают, что власти Исламской Республики предоставили аль-Масри «убежище».

Как сообщало ИА Newstes, администрация Трампа ранее объявила, что ещё больше ужесточит санкционное и военно-политическое давление на Иран в последние недели своего пребывания в Белом доме, и призвала избранного президента Джо Байдена в будущем максимально использовать это давление на Тегеран.