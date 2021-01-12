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Спецслужбы США расскажут конгрессу правду об НЛО

Спецслужбы США расскажут конгрессу правду об НЛО

Министр обороны США и директор Национальной разведки должны до конца июня 2021 года рассказать комитетам конгресса по разведке и вооруженным силам то, что их ведомства знают об НЛО, сообщает телеканал CNN.

Это указание было включено в раздел "комментариев комитета" закона о разрешении на разведку на 2021 финансовый год. Он содержался в законопроекте о крупных расходах, подписанном президентом США Дональдом Трампом 27 декабря 2020 года.

В документе написано, что у Пентагона есть чуть меньше шести месяцев, чтобы предоставить комитетам конгресса по разведке и вооруженным силам отчет о "неопознанных воздушных объектах и явлениях". Он должен содержать подробный анализ данных и разведданных об НЛО, собранных Управлением военно-морской разведки, Целевой группой по неопознанным воздушным явлениям и ФБР, а также выявить любые потенциальные угрозы национальной безопасности, исходящие от НЛО.

Конгресс интересовался такими явлениями уже давно: в апреле прошлого года Пентагон опубликовал три ролика, на которых зафиксированы с помощью инфракрасных камер странные летающие объекты. До сих пор нет никакой информации об их происхождении, но многие эксперты считают, что речь идет о беспилотниках.

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По материалам: uposters.ru

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