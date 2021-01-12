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Студенты Тульской области, замещавшие преподавателей старше 65 лет, получили выплаты

Студенты Тульской области, замещавшие преподавателей старше 65 лет, получили выплаты

По поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина студенты Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого и Тульского педагогического колледжа, замещавшие преподавателей в школах региона в ноябре – декабре, получили выплаты. Об этом сообщает Министерство образования региона.

Студенты вышли на замену учителей или педагогов, которые из-за возраста или состояния здоровья вынуждены были уйти на самоизоляцию.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что 176 студентов работали в 84 школах региона. Студентам выплачено единовременное пособие, пропорциональное нагрузке за учебную практику.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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