Студенты Тульской области, замещавшие преподавателей старше 65 лет, получили выплаты

Влада Некрасова

По поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина студенты Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого и Тульского педагогического колледжа, замещавшие преподавателей в школах региона в ноябре – декабре, получили выплаты. Об этом сообщает Министерство образования региона.

Студенты вышли на замену учителей или педагогов, которые из-за возраста или состояния здоровья вынуждены были уйти на самоизоляцию.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что 176 студентов работали в 84 школах региона. Студентам выплачено единовременное пособие, пропорциональное нагрузке за учебную практику.

