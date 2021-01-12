Студенты волгоградских колледжей сдали демонстрационные экзамены

Алексей Вольцев

В 2020 году более 1200 студентов волгоградских колледжей сдали экзамены в инновационном формате более чем по 35 направлениям, среди которых: «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж», «Предпринимательство», «Ресторанный сервис», «Дошкольное воспитание». Независимые эксперты и представители работодателей оценивали молодых профессионалов в соответствии с международными стандартами WorldSkills, сообщает пресс-служба Комитета образования и науки Волгоградской области.

Студенты выполнили задания на аккредитованных площадках, оснащенных необходимым материалом и инструментами. В 2020 году экзамен был организован более чем в 20 учреждениях среднего профессионального звена. В первом полугодии 67 человек прошли испытания на площадке Волгоградского технологического колледжа, 54 студента – в Волгоградском колледже управления и новых технологий имени Юрия Гагарина, 24 выпускника сдали экзамен в Дубовском зооветеринарном колледже имени Героя Советского Союза А.А. Шарова и Новоаннинском сельскохозяйственном колледже.

В Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговли демоэкзамен прошел в новой мастерской, созданной в рамках нацпроекта «Образование». В нем приняли участие 112 специалистов. Студенты продемонстрировали свои умения по направлениям «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Интернет-маркетинг».

Испытания проводились с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора. По итогам успешной сдачи выпускникам выдан специальный документ – паспорт компетенций, подтверждающий профессиональную подготовку при трудоустройстве.