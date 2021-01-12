Суда «Северного потока — 2» ушли за «Фортуной»

Алексей Вольцев

Суда «Северного потока — 2» ушли в немецкий Висмар, где находится трубоукладочная баржа «Фортуна». До этого в Дании сообщили, что возобновление строительства газопровода в экономической зоне страны в Балтийском море планируют начать с 15 января.

Суда «Северного потока — 2» прибывают в Висмар, где находится трубоукладочная баржа «Фортуна». По данным Vesselfinder и Marinetraffic, в немецкий порт уже прибыло судно снабжения «Эрри». Оно пришло из порта Мукран, который является базой проекта в Германии и находится в нескольких десятках километров от недостроенного участка. Сейчас судно стоит у «Фортуны».

Иллюстрация: marinetraffic.com.

Также в Висмар направляется другое судно снабжения — «Катунь». Оно должно прибыть в Висмар завтра в полдень. «Катунь» уже буксировала «Фортуну» в декабре в район острова Рюген, где та достраивала участок протяженностью 2,6 километра в немецких водах.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Сейчас у базы «Северного потока — 2» в Мукране стоят суда снабжения «Иван Сидоренко» и «Умка». В самом порту — «Мурман» и DP Gezina. Также из Калининграда в Мукран вышло ледокольное судно снабжения «Владислав Стрижов». У конца трубопровода со стороны России в датских водах тем временем дежурит «Балтийский исследователь».

В январе Датское морское ведомство (DMA) опубликовало предупреждение морякам о том, что с 15 января в экономической зоне страны планируется возобновить строительство «Северного потока — 2». DMA указывало, что работы будет вести «Фортуна» в сопровождении судов «Мурман» и «Балтийский исследователь». В Датском энергетическом агентстве (DEA) подтвердили ИА Newstes, что оператор проекта предоставил новый график работ в датской экономической зоне и их планирует возобновить в середине января.





До района работ из Висмара трубоукладочной барже предстоит пройти несколько сот километров, которые она может преодолеть на буксире за сутки-двое.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Трубоукладчик «Академик Черский», который вчера покинул район строительства газопровода, стоит сейчас на рейде Калининграда.

Очевидно, «Фортуна» будет укладывать на нитке, на которой осталось достроить меньше всего — чуть более 65 километров, а «Академик Черский» возьмет на себя участок протяженностью более 85 километров.

Напомним, что до завершения строительства «Северного потока — 2» осталось уложить всего по обеим ниткам газопровода немногим более 150 километров в датских и немецких водах. Самый большой участок приходится на Данию — более 120 километров.



