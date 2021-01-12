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Тимофеева поздравила с Днём российской печати

Тимофеева поздравила с Днём российской печати

Госдума и профильный комитет будут уделять особое внимание мерам господдержки СМИ, заявила вице-спикер палаты Ольга Тимофеева в поздравлении журналистам с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба парламентария. 

В России 13 января отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов — День российской печати.

«Если читатели верят вам, вашему слову, это главный результат труда журналистов. Желаю вам всегда сохранять и укреплять такую репутацию», — сказала Тимофеева.

Тимофеева: журналист обязан участвовать в жизни своей страны


Она отметила, что среди депутатов Госдумы немало журналистов, например, Пётр Толстой, Елена Ямпольская, Александр Хинштейн, Евгений Ревенко, Сергей Шаргунов, Наталья Костенко, Николай Будуев. Также сама Тимофеева проработала 20 лет в региональной телекомпании. 

«Понимая, какую миссию выполняют СМИ, как важно иметь в стране сильную четвёртую власть, депутаты Государственной Думы, профильный комитет уделяли и будут уделять особое внимание мерам государственной поддержки СМИ», — отметила вице-спикер.

Накануне Тимофеева поздравила региональные редакции Ставропольского края, который депутат представляет в парламенте. На этой неделе она планирует посетить редакции газет «Невинномысский рабочий» и «Знамя труда». 

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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