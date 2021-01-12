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У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать на Израиль

У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать на Израиль

Ливан подаст срочную жалобу в ООН в связи с ежедневными нарушениями Израилем воздушного пространства арабской республики на фоне беспрецедентной активности самолётов и беспилотных летательных аппаратов Армии обороны еврейского государства в небе соседней страны. Об этом со ссылкой на заявление официальных лиц в администрации президента Ливана сегодня, 12 января, передаёт агентство Associated Press (АР).

Президент Мишель Аун ранее призвал к осуждению «агрессии и нарушений суверенитета Ливана» со стороны Израиля и выполнению им резолюции 1701 Совбеза ООН, которая привела к прекращению военных действий между двумя странами после их последнего полномасштабного конфликта в 2006 году. Бейрут и Тель-Авив формально остаются с того времени в состоянии войны, и Ливан неоднократно жаловался на нарушения Израилем его воздушного пространства и морских границ, отмечает АР.

В последние недели израильские военные самолёты совершили множество полётов на малой высоте над столицей и другими крупными городами Ливана, вызвав беспокойство среди мирных жителей арабской республики. Израильские разведывательные дроны иногда остаются в воздушном пространстве Ливана в течение 24 часов, сказал АР на условиях анонимности военный чиновник арабской республики.

Израиль редко комментирует такие воздушные миссии, но официальные лица еврейского государства ранее указывали, что облёты необходимы из-за «нарушения» боевиками движения «Хизбалла» указанной резолюции СБ ООН от 11 августа 2006 года, которая запрещает ведущей организации ливанских шиитов наращивать свой военный потенциал и действовать вблизи границы с Израилем. Многие такие рейды часто проводятся с целью нанесения ударов по соседней Сирии, где Израиль нацелен на поддерживаемые Ираном ополченцев и объекты «Хизбаллы».

Как сообщало ИА Newstes, израильские военные самолёты и беспилотники совершили 10 января беспрецедентные по своей интенсивности нарушения воздушного пространства Ливана. Боевая авиация еврейского государства была замечена над Бейрутом и его пригородами, что вызвало панику среди жителей арабской республики, всё ещё не оправившейся от разрушительного взрыва 4 августа 2020 года в порту ливанской столицы. Согласно информации, многоцелевые истребители ВВС Израиля совершили облёт Бейрута, Сидона и Кесервана на малой высоте. Ливанский телеканал Al Jadeed передал, что израильские самолёты также нарушили воздушное пространство страны на малой высоте над её южными районами Тира и Бинт-Джубайля.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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