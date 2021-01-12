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Украина ограничила транзит газа в Европу из-за ажиотажного спроса

Украина ограничила транзит газа в Европу из-за ажиотажного спроса

Украинская газотранспортная система не выдержала рекордного спроса со стороны европейских государств и временно ограничила поставки. Теперь ГТС принимает не все заказы трейдеров на короткие транспортировки.

На сайте оператора системы говорится, что нагрузка на виртуальную точку соединения "Украина-Польша" превышает физические возможности трубопровода. В первых числах января были размещены заказы на объем 11,1 млн кубометров в сутки, еще 120 тысяч м³ заказали через аукционы.

Заказы трейдеров на транспортировку газа из Украины в ЕС на виртуальной точке соединения Украина-Польша больше, чем способность газотранспортной системы на данный момент. Компания была вынуждена ограничить заказы трейдеров на вывоз газа в режиме short-haul.

В среднем Киеву приходится отказываться от заказов на транзит в объеме 1,3 млн кубометров в сутки. Согласно действующему кодексу ГТС, поставки short-haul могут предоставляться исключительно при наличии технической возможности, при этом тариф на эту услугу самый низкий из возможных – в 2-3 раза меньше, чем при заказе гарантированных мощностей. Если заказчик не получил услугу в полном объеме, он должен оплатить только фактическое использование ресурсов ГТС.

Как сообщал Ruposters, ранее Казахстан прекратил транзит нефти через Россию.

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По материалам: uposters.ru

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