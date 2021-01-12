Уныние и страх The Times: Китай и Россия ослабляют нас изнутри

Алексей Вольцев

В экономическом смысле Америка остаётся очень сильным государством, однако в политическом аспекте она обладает слабостями, характерными для империи, переживающей упадок. Исследования, проводившиеся среди американцев, показывают, что во многих уголках страны приверженность узким фракционным интересам вытеснила собой верность республике как таковой, пишет колумнист британской The Times Мэтью Сайед.

В связи с этим автор проводит параллели с родиной его предков — Индией, на долю которой в 1700 году приходилось 24% глобального ВВП, однако будучи формально единым государством, она была поделена на множество областей, правители которых были готовы поставить свои собственные узкие интересы выше интересов страны. В результате относительно небольшой армии Британии удалось покорить большую и процветающую страну и превратить её в колонию.

Результаты исследования, проведённого компанией YouGov, показали, что 45% избирателей-республиканцев поддержали штурм Капитолия. Однако, продолжает Сайед, самое страшное заключается в том, что это просочилось уже и в круги политической элиты. Более половины республиканцев в палате представителей проголосовали за то, чтобы аннулировать результаты президентских выборов, и это случилось в ходе голосования, которое состоялось уже после штурма здания конгресса США. Всё это, подозревает Сайед, играет на руку Китаю и России, которые не могут сойтись на поле боя с внутриамериканскими фракциями, чтобы завоевать страну, как это сделал с Индией британский генерал Роберт Клайв, однако они поступают не менее эффективным способом: они разобщают людей не с помощью оружия, а с помощью ботов.

«Си Цзиньпин и Владимир Путин достаточно коварны, чтобы знать, что империи — от Рима и первых исламских халифатов до китайских династий и Моголов — зачастую рушатся изнутри. Они дразнят нас, раздувают наши разногласия в надежде, что Запад — а не только Америка — ослабеет ещё больше», — пугает читателей The Times колумнист.

По его мнению, в этом виноват Дональд Трамп, который хотя и громко заявил о той угрозе, которую для Запада несёт Коммунистическая партия Китая, но одновременно с этим ослабил те институты, которые требуются для противостояния этой угрозе. Трамп, пишет Сайед, «злоупотреблял своими президентскими полномочиями, подорвал диктатуру закона и расколол западный альянс». Кроме того, несколько месяцев убеждал своих избирателей в том, что результаты выборов будут сфабрикованы, а затем, когда он проиграл, он мобилизовал свою базу против собственного народа.

«В Евангелии Христос сказал, что дом, разделённый враждой, не устоит. Авраам Линкольн процитировал эти строки в своей знаменитой речи 1858 года, когда Америка тоже приблизилась к тому, чтобы разорвать себя на части. Происшествия последних нескольких дней можно воспринимать как тревожный сигнал. Все фракции, как внутри, так и между свободными обществами, должны это запомнить: если мы не будем держаться вместе, нас уничтожат по одиночке», — заключает автор материала.

В этой связи, как кажется редакции ИА Newstes , будет уместно процитировать и Первое послание апостола Павла к коринфянам:

«Или не знаете, что неправедные царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9−10).