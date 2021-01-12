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В 2021 году россияне будут получать высокотехнологичную медпомощь бесплатно

В 2021 году россияне будут получать высокотехнологичную медпомощь бесплатно

Тема: Какие законы вступают в силу


Граждане России будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно даже при повышенной нагрузке на лечебные учреждения из-за Covid-19. Это следует из новых правила госгарантий оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, которые вступают в силу 12 января.

В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.

Главные законы 2020 года: социальная сфера


Документ предусматривает механизмы авансирования расходов медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Обычно такие организации каждый месяц получают авансы из фондов ОМС в размере не более 50% среднемесячного финансирования. Окончательный расчёт происходит за фактически выполненные объёмы медицинской помощи. Однако из-за коронавируса сократился плановый приём пациентов, снизились объёмы медицинской помощи, упали доходы в части оказания платных услуг. При этом расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, уплату налогов и погашение кредитов остались на прежнем уровне.

Чтобы не допустить задолженности и сохранить зарплату медицинским работникам, был изменён порядок авансирования организаций. С начала мая 2020 года они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объёма оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Такие правила, как следует из постановления Правительства, продолжат действовать и в I квартале 2021 года.

Законы, вступающие в силу с 12 января


В рамках программы, как и ранее, россиянам будут предоставляться бесплатно следующие виды медицинской помощи:

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная медицинская помощь;

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медпомощь;

- скорая, в том числе скорая специализированная, медпомощь;

- паллиативная медпомощь, включая паллиативную первичную медпомощь, в том числе доврачебную и врачебную, а также паллиативную специализированную медпомощь.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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