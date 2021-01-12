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В амурских детских садах в 2020 году создано 120 новых мест

В амурских детских садах в 2020 году создано 120 новых мест

В Приамурье благодаря реализации национального проекта «Демография» в 2020 году создано 120 дополнительных мест в детских садах, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Амурской области.

За счет расширения площадей большее количество детей теперь могут принять муниципальные учреждения двух городов – Благовещенска (создано 70 мест) и Сковородина (создано 20 мест).

Кроме того, вопрос ликвидации очереди также решается за счет поддержки частных учреждений. 30 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет созданы в трех частных детских садах областного центра. Таким образом, очередь в муниципальные дошкольные образовательные организации сокращается, а родители имеют возможность водить своего ребенка в частный детский сад по той же стоимости, по которой оказывают услуги муниципальные учреждения.

Поскольку наиболее остро вопрос нехватки мест в детских садах стоит именно в Благовещенске, здесь разработана еще одна мера поддержки – семьи с детьми в возрасте от полутора до трех лет, которые не обеспечены местами в муниципальных детских садах, начали получать сертификаты, предусматривающие частичную оплату частных детских садов. Сумма сертификата на одного ребенка составляет 10 тысяч рублей в месяц. К настоящему времени выдано более 80 сертификатов.

В Амурской области вопрос доступности дошкольного образования решается в том числе и за счет строительства новых объектов. Так, в 2020 году начато строительство трех детских садов: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест, поселке городского типа Магдагачи на 50 мест и селе Чигири Благовещенского района на 120 мест. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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