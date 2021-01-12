В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре: события ночи 12 января

Анастасия Иванова

Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона. «Восемь человек погибли во время пожара. Возгорание было в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на месте работают представители всех экстренных служб, выясняются причины ЧП. В данный момент возгорание ликвидировано. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что спасатели эвакуировали из дома 90 человек, в том числе девять детей.

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, где погибли восемь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем», — сообщила она. По ее словам, погибшие были обнаружены на втором, пятом и девятом этажах.

Следователи СК России завели уголовное дело по факту ДТП на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которого погибли четверо военных. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса (нарушение правил вождения или эксплуатации машин). Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, дело возбудили в отношении водителя грузовика 1994 года рождения. В Минобороны сообщили что всего получили различные травмы 42 военнослужащих, четверо военнослужащих погибли. Крайне тяжелом состоянии находится один военнослужащий, его состояние оценивается как стабильное. Как сообщают СМИ, водитель грузовика врезался в колонну автобусов, в которых ехали военнослужащие срочной службы. Они остановились для ремонта поломавшегося автобуса.

Президент РФ Владимир Путин поручил прокуратуре проконтролировать выделение соцвыплат медикам, семьям с детьми, россиянам, потерявшим работу, бизнесу в период пандемии. «Среди приоритетных задач — выявление и устранений нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан», — сказал Путин в обращении к работникам прокуратуры по случаю их профессионального праздника, которое транслировал телеканал «Россия 24». По его словам, речь идет о медработниках, семьях с детьми, людях, временно лишившихся работы, чтобы они получили положенные средства, а бизнес смог воспользоваться льготами и услугами.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу отслеживать ситуацию с производством социально значимых продовольственных товаров. Об этом она сообщила в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном 12 января. «Я дала поручение Минсельхозу по социально значимым товарам смотреть на самочувствие производителей наиболее пристально и внимательно, постоянно держать руку на пульсе», — сообщила она.

Законопроект о возможности проведения в течение года дополнительной индексации пенсий внесли в Госдуму. Об этом во вторник, 12 января, сообщил один из авторов проекта глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов. По его словам, внесенный депутатами от ЛДПР законопроект содержит предложения осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии. Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.

Мексиканские власти могут использовать до 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль. «Мы достигли предварительных соглашений, которые потенциально могут дать правительству Мексики возможность получить вакцины российского института имени Гамалеи. Мы думаем, что мы могли бы использовать до 24 млн доз этой вакцины для 12 млн человек», — сказал Лопес-Гателль.

Украинская группа фармакологических компаний «Лекхим» заключила соглашение с китайским производителем Sinovac Biotech на приобретение пяти миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции в первом полугодии 2021 года. В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале.