В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят пути развития системы образования нашей страны

Лидия Мартынова

13 января в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» состоится прямой эфир нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этой недели – «Итоги 2020 года: как система образования ответила на вызовы, связанные в пандемией».

За прошедший календарный год наша система образования приобрела новый, а в первые недели пандемии можно сказать и неожиданный опыт. Какие уроки мы извлекли из сложившейся ситуации? Как полученный опыт будет использоваться в дальнейшем, когда угроза глобальной инфекции уйдет?

Об этом пойдет разговор в дискуссионной онлайн-программе «Образовательная среда».

Гости эфира:

– Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ «Высшая школа экономкии»;

– Александр Сайбединов, народный учитель Российской Федерации, директор Губернаторского Светленского лицея, Томская область;

– Вероника Романова, призер Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019», учитель химии лицея-интерната №64 г. Саратов;

– Илья Демаков, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017», заместитель директора по учебно-методической работе Горчаковского лицея Московского Государственного Института Международных Отношений.

Модератор дискуссии – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду.

Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование». Следите за тематикой программ в наших анонсах!